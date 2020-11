Nähe in Zeiten von Abstand

Mit Weih­nachts­kar­ten aus dem Online-Kar­ten­shop von SOS-Kin­der­dorf

Mit der Weih­nachts­post dop­pelt Gutes tun: den Liebs­ten mit per­sön­li­chen Grü­ßen nahe sein und gleich­zei­tig Kin­dern in Not hel­fen

Die Weih­nachts­zeit steht vor der Tür und im Aus­nah­me-Jahr 2020 sieht auch sie ganz anders aus als uns lieb ist. Das gemein­sa­me Punschtrin­ken fällt aus? Es ist schon viel zu lang her, dass man Fami­lie und Freun­de umarmt hat? Und die Lust auf ein wei­te­res Tele­fo­nat oder einen Video-Call hält sich in Gren­zen? Viel­leicht ist dann ein guter Zeit­punkt, um sich eine Tas­se Tee zu machen, in Ruhe Weih­nachts­post zu schrei­ben und die Liebs­ten mit ganz per­sön­li­chen Zei­len zu über­ra­schen.

Freu­de ver­schi­cken

Die lan­ge Tra­di­ti­on der SOS-Kin­der­dorf-Weih­nachts­kar­ten bekommt in einem Jahr voll Unsi­cher­heit und Abstand beson­de­re Bedeu­tung. Denn per­sön­li­che Wor­te schen­ken Nähe, Freu­de und Zuver­sicht. Im SOS-Online-Kar­ten­shop war­ten dazu jede Men­ge stim­mungs­vol­le Moti­ve – egal, ob die weih­nacht­li­chen Wün­sche klas­sisch oder mit einem Augen­zwin­kern aus­fal­len sol­len. Dabei darf heu­er natür­lich auch der Babye­le­fant nicht feh­len. Wer sei­ne Grü­ße noch per­sön­li­cher gestal­ten möch­te, kann das Weih­nachts­bil­let ganz ein­fach mit eige­nen Fotos und Tex­ten ver­se­hen. Mit weni­gen Klicks ist die Kar­te ein ein­zig­ar­ti­ges Uni­kat.

Die rich­ti­ge Kar­te für alle

Neben den gestalt­ba­ren Weih­nachts­kar­ten für per­sön­li­che Grü­ße bie­tet der SOS-Online-Kar­ten­shop auch vor­ge­druck­te Weih­nachts­bil­lets und Bran­ding-Mög­lich­kei­ten für Fir­men. Hin­zu kom­men unter­schied­li­che Papier­qua­li­tä­ten, vom spe­zi­el­len Kraft­kar­ton bis zum öko­lo­gi­schen Apfel­pa­pier.

Mit Weih­nachts­grü­ßen Kin­dern hel­fen

Eine Weih­nachts­kar­te aus dem SOS-Online-Kar­ten­shop schenkt nicht nur Nähe in Zei­ten von Abstand, sie hilft auch Kin­dern in Not. Denn der Rein­erlös jeder ver­kauf­ten Kar­te kommt zu 100 % SOS-Kin­der­dorf zugu­te.

Infos & Bestel­lun­gen: www.sos-karten.at

Foto: pri­vat