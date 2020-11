Neues von der Wildtierstation

Beschei­de­ne Weih­nachts­wün­sche der Tie­re

Die besinn­li­che Zeit, das gro­ße Fest steht vor der Tür! Geschen­ke wer­den besorgt, um den Liebs­ten eine Freu­de zu machen. Aber auch Tie­re haben Wün­sche und wür­den sich um das Eine oder ande­re Geschenk sehr freu­en.

„Eine Dank­bar­keit, die mei­ne Pfleg­lin­ge aus­strah­len, wenn man Ihnen eine Klei­nig­keit über­reicht, gibt mir die Kraft in die­sen Zei­ten!“ sagt Gabi Kaar von der Wild­tier­sta­ti­on Aurach­tal. So hat man sich ein Kon­zept über­legt, um den Tie­ren in die­ser Sta­ti­on eine Freu­de zu berei­ten.

Einen „Tie­ri­schen Wunsch­zet­tel“ ans Christ­kind, der beschei­de­ner nicht sein kann: Reh­kitz „Pen­ny“ wünscht sich Fut­ter; „Kos­mo“ das Eich­hörn­chen wünscht sich eine Kuschel­de­cke; Der Mäu­se­bus­sard „Grei­fer“ hät­te ger­ne Mäu­se

Die­se Lis­te lie­ße sich unend­lich wei­ter­füh­ren, aber Sie, lie­be Leser kön­nen Christ­kind oder Weih­nachts­mann für die Tie­re sein und einen die­ser klei­nen Wün­sche erfül­len. Um Wün­sche zu erfül­len, gibt es ver­schie­de­ne Mög­lich­kei­ten:

Auf der Home­page https://igelhof-aurachtal.at/wunschzettel/ sind die Wün­sche der Tie­re zu fin­den; man such sucht ein, oder meh­re­re Tie­re aus, deren Wün­sche man erfül­len möch­te. Nun kann man das Geschenk ent­we­der bei Zoo Schie­mel in Pins­dorf kau­fen, oder auch online bestel­len – auch hier ist die Wunsch­lis­te ver­füg­bar. Die Geschen­ke wer­den in Pins­dorf hin­ter­legt und ein Trans­port orga­ni­siert.

Geschen­ke kön­nen auch per­sön­lich gebracht wer­den, aber dazu ist es auf­grund der bestehen­den Covid-Bestim­mun­gen unbe­dingt nötig vor­her anzu­ru­fen: 0664/3979 171 Eine wei­te­re, bzw. ande­re Mög­lich­keit, die Wild­tier­sta­ti­on zu unter­stüt­zen, ist der neu ein­ge­rich­te­te Web­shop: https://igelhof-aurachtal.at/shop/

Hier sind vie­le klei­ne Geschen­ke von Spen­dern zu fin­den, die per Ver­sand zum Ver­kauf ste­hen. Für die Umset­zung des Shops und der Weih­nachts­wunsch­zet­tel, hat sich Andy Mül­ler (AMPITS.com) aus Eben­see ehren­amt­lich und kos­ten­los zur Ver­fü­gung gestellt – Herz­li­chen Dank

Gabi Kaar: „Ich bin für jede Unter­stüt­zung dank­bar, jede Klei­nig­keit hilft mir und mei­nen Schütz­lin­gen enorm!“ – in die­sem Sin­ne wün­schen Gabi und Ger­hard Kaar allen ein geseg­ne­tes und fro­hes Weih­nachts­fest.

Bericht/Fotos: Wil­fried Fischer