Polizei sucht Eigentümer erbeuteter Gegenstände

Ein 41-jäh­ri­ger Mann wur­de ver­gan­ge­nen Don­ners­tag nach einem Ein­schleich­dieb­stahl in Bad Ischl fest­ge­nom­men. Der Mann soll in den letz­ten Mona­ten Ein­schleich­dieb­stäh­le in unver­sperr­te Wohn­häu­ser sowie Dieb­stäh­le aus unver­sperr­ten Fahr­zeu­gen began­gen haben.

Laut Poli­zei hat der Ver­däch­ti­ge Elek­tro­nik­ar­ti­kel, Werk­zeu­ge sowie Geld­bör­sen mit Aus­weis­do­ku­men­ten und Ban­ko­mat-/Kre­dit­kar­ten erbeu­tet. Die Tat­hand­lun­gen sol­len vor­wie­gend in den Nacht­stun­den im Gemein­de­ge­biet von Bad Ischl und Eben­see ver­übt wor­den sein. Der 41-Jäh­ri­ge befin­det sich der­zeit in der Jus­tiz­an­stalt Wels in U‑Haft.

Poli­zei sucht Eigen­tü­mer der erbeu­te­ten Gegen­stän­de

Im Zuge der ange­stell­ten Nach­for­schun­gen konn­te ein Teil des Die­bes­gu­tes auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den, wobei bis­lang nicht alle sicher­ge­stell­ten Gegen­stän­de ihren recht­mä­ßi­gen Besit­zern zuge­ord­net wer­den konn­ten. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl bit­tet nun wei­te­re Opfer, denen das Die­bes­gut auf­grund der Fotos bekannt ist, sich unter 059133/4103–100 zu mel­den.

Fotos: Poli­zei