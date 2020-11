Rathausplatz und Straße des 21. April gesperrt

Aspal­tie­rungs­ar­bei­ten von Mo, 30.11. bis Do, 3.12.

Att­nang-Puch­heim. Die Zufahrt zum Stadt­zen­trum ist von Mon­tag, 30.11. bis Don­ners­tag, 3.12. nur über die Markt­stra­ße mög­lich. Am Rat­haus­platz und in der Stra­ße des 21. April wird asphal­tiert. Der Wochen­markt am Frei­tag soll bereits wie­der unge­hin­dert statt­fin­den kön­nen.

Bil­la, Bipa, Volks­bank, Tra­fik und Zahn­arzt in der Markt­stra­ße sind unge­hin­dert erreich­bar. Der Besuch der Zahn­arz­tor­di­na­ti­on am Rat­haus­platz ist nur zu Fuß mög­lich. Auch das Geschäfts­lo­kal von Optik Hasel­stei­ner kann via Kochstraße/Dr. Karl Ren­ner-Platz erreicht wer­den. Die Neu­ge­stal­tung des Att­nang-Puch­hei­mer Stadt­zen­trums im Rah­men des mehr­jäh­ri­gen Pro­jek­tes „Forum Att­nang“ ist heu­er trotz Coro­na stark fort­ge­schrit­ten. Die Arbei­ten am zwei­ten Bau­ab­schnitt wer­den in den nächs­ten Wochen fina­li­siert.

Von Anrai­nern, der ansäs­si­gen Wirt­schaft, den Kun­den und der gesam­ten Bevöl­ke­rung kom­men lau­fend posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen zum neu­en Erschei­nungs­bild. Die Bau­ar­bei­ten wer­den stets so koor­di­niert, dass sie das öffent­li­che Leben mög­lichst wenig beein­träch­ti­gen. Auch hier funk­tio­niert die Zusam­men­ar­beit mit den ansäs­si­gen Betrie­ben und den Anrai­nern her­vor­ra­gend. Die Ver­ant­wort­li­chen wer­den wei­ter­hin durch gute Vor­be­rei­tung und mit viel Rück­sicht­nah­me an einem attrak­ti­ven Stadt­zen­trum für alle Att­nang-Puch­hei­me­rin­nen und Att­nang-Puch­hei­mer arbei­ten.

Foto: Stadt­ge­mein­de Att­nang-Puch­heim