Stadtapotheke Altmünster spendet 2000 Euro für Bürger in finanzieller Not

Mag. pharm. Ulri­ke Decker über­gab am 23. Novem­ber 2020 eine Spen­de in der Höhe von 2.000 Euro an Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger und an die Sozi­al­ab­tei­lungs­lei­te­rin Sabi­ne Brun­ner.

Die­ser Betrag soll­te eigent­lich für eine Jubi­lä­ums­fei­er der Stadt­apo­the­ke genützt wer­den, die im heu­ri­gen Jahr auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und der Ein­schrän­kun­gen nicht statt­fin­den konn­te. Nun wird er für Bür­ge­rIn­nen in finan­zi­el­ler Not gespen­det. Die Apo­the­ke berei­chert das Zen­trum Alt­müns­ters bereits seit 90 Jah­ren. Vor 25 Jah­ren wur­de der Betrieb dann von Mag. pharm. Ulri­ke Decker über­nom­men.

Für Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger zeigt die­se Spen­de wie­der ein­mal wie stark die Soli­da­ri­tät in Alt­müns­ter ist: „Gera­de in die­ser Zeit bin ich froh und stolz über den Zusam­men­halt in unse­rer Gemein­de. Daher darf ich der Lei­te­rin der Stadt­apo­the­ke Alt­müns­ter Mag. pharm. Ulri­ke Decker herz­lich für die­se Spen­de dan­ken.“

Foto und Bild­recht: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter