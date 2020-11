WKOÖ ermöglicht Corona-Schnelltests für Betriebe im inneren Salzkammergut

Die per­so­nel­len Aus­fäl­le auf­grund von Coro­na-Ver­dachts­fäl­len berei­ten den Unter­neh­men bereits seit Wochen gro­ße Schwie­rig­kei­ten. Lie­fer­eng­päs­se und Auf­trags­ver­schie­bun­gen sind häu­fig die Fol­ge. Um die­se Situa­ti­on zu ent­schär­fen, bemüht sich die WKOÖ um einen ein­fa­che­ren Zugang zu Covid 19-Schnell­tests auch außer­halb des Zen­tral­raums – mit Erfolg.

So gibt es jetzt neben der Test­sta­ti­on bei der Bezirks­stel­le in Vöck­la­bruck, die auch den Nor­den des Bezir­kes Gmun­den abdeckt, ab Di., 24.11.2020 in Bad Goi­sern eine Schnell­test-Sta­ti­on. Die­se wird bei der Apo­the­ke im Baum­haus (Bun­des­stra­ße 112, 4822 Bad Goi­sern) ein­ge­rich­tet. Für akti­ve WKOÖ-Mit­glie­der und deren Mit­ar­bei­te­rIn­nen wer­den vor Ort exklu­siv Anti­gen-Tests durch­ge­führt, die bin­nen 15 Minu­ten ein Ergeb­nis lie­fern.

„Die­ser Test ist für Per­so­nen gedacht, die leich­te Sym­pto­me haben, aber den­noch grund­sätz­lich arbeits­fä­hig sind und ihrer Arbeit nach­ge­hen möch­ten“, erklärt Gmun­dens WK-Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger. Per­so­nen, die deut­li­che Krank­heits­sym­pto­me haben, soll­ten hin­ge­gen die Hot­line 1450 anru­fen oder Ihren Haus­arzt kon­tak­tie­ren.

Tests in der Baum­haus­apo­the­ke Bad Goi­sern — Online-Regis­trie­rung erfor­der­lich

Um die Test­mög­lich­keit in Anspruch neh­men zu kön­nen, ist eine Online-Regis­trie­rung unter wko.at/ooe/coronaschnelltest erfor­der­lich. Nach Ihrer Regis­trie­rung erhal­ten Sie ein Info­mail mit Gut­schein-Code von Ihrer Bezirks­stel­le und kön­nen sofort den Ter­min mit der Apo­the­ke im Baum­haus (Tel.: 06135 50933 / Mail office@apoimbaumhaus.at) ver­ein­ba­ren. Die Test-Kits wer­den von der WKOÖ kos­ten­los zur Ver­fü­gung gestellt. Die Kos­ten für die Test­ab­nah­me sind vor Ort direkt mit der Apo­the­ke im Baum­haus zu ver­rech­nen.

„Mit die­sem Ange­bot geben wir den Betrie­ben und ihren Mit­ar­bei­te­rIn­nen Sicher­heit und ent­las­ten sie in ihrer täg­li­chen Arbeit“, zeigt sich Robert Ober­frank über die neue Test­mög­lich­keit erfreut.

Foto: WKO