Alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer flüchtete nach Unfall

Ein jun­ger Mann hat in der Nacht auf Don­ners­tag in Bad Goi­sern einen Unfall ver­ur­sacht und flüch­te­te anschlie­ßend, weil er in Panik geriet, da er zuvor Alko­hol getrun­ken hat­te.

Am 31. Dezem­ber 2020 gegen 0:30 Uhr fuhr ein 20-jäh­ri­ger Pro­be­füh­rer­schein­be­sit­zer aus dem Bezirk Gmun­den mit sei­nem PKW auf der B 166 in Fahrt­rich­tung Bad Goi­sern. Im Bereich der Ort­schaft Görb ver­lor der Len­ker die Herr­schaft über sei­nen PKW.

Von Stra­ße abge­kom­men

Der Wagen kam von der Stra­ße ab. Dabei ent­stand mas­si­ver Flur­scha­den. Wei­ters wur­den meh­re­re Ver­kehrs­schil­der und eine solar­be­trie­be­ne Stra­ßen­la­ter­ne beschä­digt. Der Anprall war so hef­tig, dass bei­de Fron­t­air­bags aus­ge­löst wur­den, der 20-Jäh­ri­ge wur­de nicht ver­letzt.

Fah­rer­flucht wegen Alko­hol­kon­sum

Der jun­ge Mann soll dar­auf­hin Fah­rer­flucht began­gen haben, da er laut eige­nen Anga­ben zuvor Alko­hol kon­su­miert hat­te und in Panik geriet. Die Poli­zis­ten konn­ten den 20-Jäh­ri­gen gegen 12:45 Uhr auf­grund von auf der Unfall­stel­le vor­ge­fun­de­nen Fahr­zeug­tei­len aus­for­schen. Meh­re­re Anzei­gen, unter ande­rem wegen Fah­rer­flucht, Pro­be­füh­rer­schein, Alko­hol und Covid-19 Maß­nah­men­veror­dung wer­den vor­ge­legt, berich­tet die Poli­zei.