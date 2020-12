ASVÖ NordicSkiteam Athlet Max Steiner macht im Weltcup Punkte

Ers­tes Schnee­trai­ning für Lan­des­ka­der in Eisen­erz

Max Stei­ner emp­fahl sich am letz­ten Wochen­en­de für das Welt­cup-Team der Ski­sprin­ger. Auf der Groß­schan­ze in Nizhny Tagil (Russ­land) über­zeug­te er bereits in der Qua­li­fi­ka­ti­on als Vier­zehn­ter. Der Vor­zei­ge­ath­let des ASVÖ Nor­dics­ki­team Salz­kam­mer­gut kam bei sei­nen ers­ten Schnee­sprün­gen in die­ser Sai­son sofort gut zurecht. Im ers­ten Wett­kampf­durch­gang erreich­te er eine Wei­te von 128m und beleg­te Platz 17 in der Zwi­schen­wer­tung. Im 2. Durch­gang war die Radi­us­durch­fahrt nicht mehr ganz so sau­ber, sodass es Rang 23 im End­ergeb­nis wur­de.

Lei­der gab es kei­ne Gele­gen­heit für Max, die Leis­tung zu bestä­ti­gen oder sogar noch „eins drauf zu legen“, denn auf­grund der posi­ti­ven Covid-19-Tests eini­ger sei­ner Team­kol­le­gen (Max war nicht posi­tiv) durf­te das gesam­te Team am Sonn­tag nicht mehr zum Wett­kampf antre­ten.

Nichts­des­to­trotz kann Max auf ein erfolg­rei­ches Wochen­en­de mit den ers­ten Welt­cup­punk­ten und dem Ver­spre­chen für wei­te­re Welt­cup­ein­sät­ze zurück­bli­cken.

Auch die jün­ge­ren Ath­le­ten hat­ten am letz­ten Wochen­en­de die Gele­gen­heit, ihre ers­ten Sprün­ge auf Schnee zu machen. Lan­des­ka­der-Trai­ner Dani Keil mach­te sich mit sei­nen Ath­le­ten auf in die Eisen­er­zer Ram­sau, wo per­fek­te Bedin­gun­gen herrsch­ten, um ein siche­res Trai­ning abzu­hal­ten. Nächs­tes Wochen­en­de kön­nen wir uns auf Teil­neh­mer des NTS beim Aus­tria­cup in der Eisen­er­zer Ram­sau und beim Welt­cup der Nor­di­schen Kom­bi­nie­rer in Ram­sau am Dach­stein freu­en.

Foto: Expa Pictures/Tadeusz Mie­c­zyn­ski