Frau von vermeintlicher Spendensammlerin bestohlen

Eine bis­her unbe­kann­te Täte­rin hat am Mitt­woch in Scharn­stein eine Frau in ihrem Auto bestoh­len. Die ver­meint­li­che Spen­den­samm­le­rin erb­beu­te­te Gut­schei­ne und flüch­te­te.

Die ver­meint­li­che Spen­den­samm­le­rin frag­te am 16. Dezem­ber 2020 gegen 10:30 Uhr auf dem Park­platz eines Geld­in­sti­tu­tes in Scharn­stein eine in ihrem Fahr­zeug sit­zen­de 69-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Gmun­den nach einer Spen­de für einen Ver­ein.

Die Unbe­kann­te riss die Bei­fah­rer­tür des Fahr­zeu­ges auf und nahm ein Kuvert mit Gut­schei­nen an sich. Anschlie­ßend flüch­te­te die Täte­rin in unbe­kann­te Rich­tung. Eine sofor­ti­ge Fahn­dung ver­lief ohne Erfolg. Per­sons­be­schrei­bung ist kei­ne bekannt.

Zeu­gen wer­den ersucht sich bei der Poli­zei Scharn­stein, Tel. 059133/4108, zu mel­den.