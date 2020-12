Friedenslicht 2020 in Altmünster

Ein tur­bu­len­tes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu; wir muss­ten Auf­grund der COVID 19 – Ein­schrän­kun­gen die­ses Jahr vie­le Ver­an­stal­tun­gen absa­gen, oder konn­ten nicht teil­neh­men z.B.: Old­ti­mer­tref­fen, Markt­fest, 150 Jahr Jubi­lä­um, usw. Wei­ters wur­den auch die tra­di­tio­nel­len Weih­nacht­ver­an­stal­tun­gen abge­sagt.

In der dunk­len Jah­res­zeit, mit den immer kür­ze­ren Tagen und län­ge­ren Näch­ten spü­ren vie­le Men­schen, ins beson­ders unse­re älte­re Genera­ti­on, die­se Ein­schrän­kun­gen beson­ders stark.

Das hat uns als Feu­er­wehr, beson­ders bestärkt, auch heu­er das Frie­dens­licht am 24.12. in die Haus­hal­te der Gemein­de zu brin­gen, um beson­ders zu Weih­nach­ten ein wenig Licht in das Dun­kel der Ein­sam­keit zu brin­gen. Eben­so ist es uns ein Bedürf­nis, bei den Alt­müns­ter­in­nen und Alt­müns­tern für die Unter­stüt­zung und Spen­den­freu­dig­keit trotz der noch unge­wis­sen Zukunft ein herz­li­ches Dan­ke­schön zu über­brin­gen.

Unter Ein­hal­tung sämt­li­cher Coro­na-Ver­ord­nun­gen, wer­den wir per­sön­lich am 24.12.2020 von 8 bis 12 Uhr das Frie­dens­licht aus Beth­le­hem kon­takt­los und „Viren­si­cher“ in die Haus­hal­te brin­gen.

Bericht und Foto: FF Altmünster/Fischer