Junge Wirtschaft zeichnet WK-Druck aus

„babylatzerl.at“ bekommt Preis als Rake­ten­star­ter der Wirt­schaft

Bereits zum 29. Mal zeich­ne­te die „Jun­ge Wirt­schaft“ in der Wirt­schafts­kam­mer erfolg­rei­che Jung­un­ter­neh­mer aus, die von sich hören las­sen. In der Kate­go­rie „Rake­ten­star­ter“ wer­den Grün­der und New­co­mer von einer Fach­ju­ry geehrt und vor den Vor­hang geholt, die „inspi­rie­ren und mit ihrer Idee den Weg in die Zukunft wei­sen“. Den zwei­ten Platz in die­ser Kate­go­rie hol­te sich heu­er Wolf­gang Krötzl von WK-Druck in Pit­zen­berg mit sei­ner Idee, Baby­lat­zerl zu per­so­na­li­sie­ren und mit dem Namen des Babys zu besti­cken. „An sich nichts wirk­lich Neu­es, Wolf­gang Krötzl hat es aber von Beginn an geschafft, die gesam­te Abwick­lung online über eine Web­sei­te zu orga­ni­sie­ren, auch spe­zi­el­le Kun­den­wün­sche zu ermög­li­chen und aus dem Lat­zerl ein gan­zes Baby­pa­ket zu schnü­ren“, sag­te WKO-Bezirks­stel­len­ob­mann Ste­phan Preis­hu­ber bei der Über­ga­be des Prei­ses in der Fir­ma WK-Druck.

Wolf­gang Krötzl hat mit sei­nem Betrieb auch vor­ge­zeigt, was Regio­na­li­tät für ihn bedeu­tet: statt ein neu­es Fir­men­ge­bäu­de zu bau­en, hat er einen bestehen­den Bau­ern­hof in ein top­mo­der­nes Unter­neh­men umge­baut. Hier in Pit­zen­berg bie­tet er nun alle Berei­che der Wer­be­mit­tel­bran­che an – von Auto- und Lkw-Bekle­bun­gen über Schil­der und Laser­tech­nik bis hin zur Sti­cke­rei für T‑Shirts, Jacken, Kap­pen – und eben Baby­lat­zerl. Im Coroan­jahr 2020 hat der Jung­un­ter­neh­mer auch sehr rasch sei­ne Pro­duk­ti­on auf per­so­na­li­sier­ten Mund-Nasen-Schutz umstel­len kön­nen und so Gesichts­mas­ken mit dem Gesicht des Benut­zers bedruckt. „Die Idee dazu hat­te ich bei einem Unter­neh­mens-Ent­wick­lungs-Pro­gramm der Wirt­schafts­kam­mer, wo ich mit ande­ren Fir­men­chefs gemein­sam in die Zukunft dach­te und die­ses Pro­jekt ent­wi­ckeln konn­te“, erzählt Wolf­gang Krötzl.

Als Jung­un­ter­neh­mer hat Wolf­gang Krötzl in den ver­gan­ge­nen Jah­ren vie­les gewagt, neue Ideen umge­setzt und sei­nen Weg kon­se­quent wei­ter­ver­folgt. „Dass Unter­neh­mer mit Mut und Ideen aus­ge­zeich­net wer­den, ist gera­de für Betrie­be in länd­li­chen Regio­nen ein wich­ti­ges Zei­chen – denn sie schaf­fen auch siche­re Arbeits­plät­ze“, freut sich Josef Ren­ner, Bezirks­stel­len­lei­ter der Wirt­schafts­kam­mer, über den Preis für Wolf­gang Krötzl.

Foto: WKO