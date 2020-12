Laakirchner Advent-Greißlerei steigert Wertschöpfung im Ort

Leer­ste­hen­den Gebäu­den wird im Laa­kirch­ner Stadt­zen­trum in der Vor­weih­nachts­zeit neu­es Leben ein­ge­haucht. In der Advent-Greiß­le­rei prä­sen­tie­ren abwech­selnd Laa­kirch­ner Künst­ler ihr Kunst­hand­werk und erwei­tern mit ihren viel­fäl­ti­gen Pro­duk­ten das Ein­kaufs­an­ge­bot im Ort.

Ob wun­der­schö­ne Deko­ra­ti­ons­ge­gen­stän­de, krea­ti­ve Holz­pro­duk­te, Gedrech­sel­tes, Kunst­ma­le­rei, Kera­mi­ken aus Ton, indi­vi­du­el­le Hand­ta­schen und Ruck­sä­cke oder Alpa­ka-Pro­duk­te – die Palet­te des Gebo­te­nen ist groß. Ver­schie­de­ne Laa­kirch­ner Kunst­hand­wer­ker und Klein­un­ter­neh­men sind für jeweils zwei Tage in der ehe­ma­li­gen Rei­se­welt prä­sent und bie­ten ihr Kunst­hand­werk in weih­nacht­li­cher Atmo­sphä­re zum Ver­kauf an.

„Mit der Advent-Greiß­le­rei wird eine tol­le Mög­lich­keit gebo­ten, ver­schie­de­ne regio­na­le Weih­nachts­ge­schen­ke zu kau­fen, die mit viel Lie­be und Hin­ga­be erzeugt wur­den. Damit hau­chen wir der Stadt neu­es Leben ein und schaf­fen zusätz­li­che Anrei­ze, in Laa­kir­chen ein­zu­kau­fen“, so Georg Bren­da, der Abtei­lungs­lei­ter für Kul­tur und Genera­tio­nen, der mit sei­nem Team das Pro­jekt initi­ier­te. Neben dem Ver­kauf kann man die Künst­ler vor Ort bei der Arbeit erle­ben. Das gezeigt Hand­werk, die fest­li­che Deko­ra­ti­on und die wun­der­schö­ne Beleuch­tung erzeu­gen eine weih­nacht­li­che Stim­mung und laden zum Ein­kauf in Laa­kir­chen ein.

„Mit der Schaf­fung einer wei­te­ren attrak­ti­ven Ein­kaufs­mög­lich­keit in unse­rer Stadt pro­fi­tie­ren nicht nur die Bevöl­ke­rung und die Aus­stel­ler. Gera­de auch für die Laa­kirch­ner Gewer­be­be­trie­be bringt es vie­le Vor­tei­le, wenn sich die Kun­den­fre­quenz durch sol­che Initia­ti­ven erhöht und das Orts­zen­trum durch Leer­stän­de nicht aus­ge­stor­ben wirkt“, so Wirt­schafts­stadt­rat Vzbgm. Simon Krei­scher. „Die­ses Pro­jekt soll ein ers­ter Impuls für die Bele­bung des Orts­zen­trums sein. In wei­te­re Fol­ge möch­ten wir mit einem Pop-Up-Store-Kon­zept, das sind Geschäf­te, die sich für kur­ze Zeit in den Räum­lich­kei­ten ein­mie­ten kön­nen, das Ein­kau­fen im Ort auf Dau­er noch attrak­ti­ver gestal­ten“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. Um ein siche­res Ein­kau­fen zu ermög­li­chen, dür­fen sich jeweils nur drei Kun­den im Geschäft auf­hal­ten. Wei­te­re Infos zu den Öff­nungs­zei­ten, Aus­stel­lern und Covid-19-Vor­schrif­ten fin­den Sie unter www.laakirchen.at.

Foto: pri­vat