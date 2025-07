Ein Unfall mit meh­re­ren betei­lig­ten Fahr­zeu­gen hat sich in der Nacht auf Sonn­tag auf der A1 West­au­to­bahn bei Laa­kir­chen ereignet.

Der Unfall pas­sier­te auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Salz­burg, im Gemein­de­ge­biet von Laa­kir­chen. Ers­ten Anga­ben nach waren meh­re­re Fahr­zeu­ge in den Crash ver­wi­ckelt. Eines der Unfall­fahr­zeu­ge kam in der Böschung ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung zum Still­stand, die ande­ren Fahr­zeu­ge auf der Autobahn.

Die A1 West­au­to­bahn war in Fahrt­rich­tung Salz­burg kurz­zei­tig gesperrt, anschlie­ßend konn­te der Ver­kehr auf dem Pan­nen­strei­fen vor­bei­ge­lei­tet werden.

Quel­le: laumat.at