Massentests in Altmünster

Meh­re­re Tage waren die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Alt­müns­ter damit beschäf­tigt, COVID Test­sta­tio­nen in OÖ mit Aus­rüs­tung zu ver­sor­gen. Das neue Logis­tik­kon­zept des OÖ Lan­des­feu­er­wehr­ver­ban­des sieht vor, dass sie Feu­er­weh­ren Ried/Innkreis, Enns und Alt­müns­ter mit den neu­en Fahr­zeu­gen (WLK), im Kata­stro­phen­fall, in Dienst des Lan­des­ver­ban­des gestellt wer­den, um ver­schie­de­ne Bezir­ke in OÖ logis­tisch zu unter­stüt­zen. So war die FF Alt­müns­ter in den Bezir­ken Steyr, Kirch­dorf und Gmun­den unter­wegs, um die Test­sta­tio­nen mit dem not­wen­di­gen Mate­ri­al aus­zu­stat­ten.

Es wur­de ab ver­gan­ge­nen Mitt­woch mit den Auf­bau­ar­bei­ten des Test­stand­ort Alt­müns­ter in der Gast­ge­wer­be­schu­le begon­nen. Gemein­sam mit dem Team des Wirt­schafts­ho­fes wur­den die benö­tig­ten Mate­ria­li­en her­an­ge­schafft und in der Turn­hal­le der Schu­le auf­ge­baut. Des Wei­te­ren wur­de die Ein­satz­lei­tung für Feu­er­wehr und Rotes Kreuz vor Ort auf­ge­baut und die genau­en Abläu­fe, sowie Dienst­plä­ne mit den Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen und Behör­den fest­ge­legt.

Auch die EDV muss­te sei­tens der Gemein­de Alt­müns­ter in der Gast­ge­wer­be­schu­le ange­passt und instal­liert wer­den. Am Don­ners­tag wur­de am Abend der gesam­te Test­be­reich auf Herz und Nie­ren geprüft, ob die Abläu­fe rich­tig und effi­zi­ent geplant und ein­ge­rich­tet wur­den.

Seit 11.12.2020 wer­den die Tes­tun­gen an der Bevöl­ke­rung durch­ge­führt. Die Auf­ga­ben der 4 Feu­er­weh­ren aus Alt­müns­ter, mit ins­ge­samt 28 Ein­satz­kräf­ten täg­lich, war die Park­raum­steue­rung und geord­ne­te Per­so­nen­füh­rung durch den gesam­ten Test­be­reich. Im Dienst stan­den die Kame­ra­den der Weh­ren Alt­müns­ter, Reindl­mühl, Neu­kir­chen und Eben/Nachdemsee täg­lich von 8 bis 20 Uhr.

Im Sicher­heits­zen­trum Alt­müns­ter wur­de die Tech­ni­sche Ein­satz­lei­tung des Sta­bes, Bezirk Gmun­den auf­ge­baut, die die Abläu­fe inner­halb der Weh­ren des Bezir­kes steu­er­ten.

Bericht und Fotos: FF Altmünster/Fischer