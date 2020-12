Ohlsdorfer Gemeinderat beschließt Baustopp

Ohls­dorf erlebt in den letz­ten Jah­ren einen enor­men Zuzug. Der dadurch bewirk­te Bau­boom stößt in der Zwi­schen­zeit aber auch zu Recht auf Kri­tik in der Bevöl­ke­rung. Nun­mehr zog der Ohls­dor­fer Gemein­de­rat die Reiß­lei­ne.

Auf Anre­gung von Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner wur­de in der Gemein­de­rats­sit­zung vom 14.12.2020 ein­stim­mig beschlos­sen, dass Anträ­ge auf Ände­rung des Ört­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zep­tes (ÖEK), die nach dem 1.1.2021 ein­ge­bracht wer­den, erst bei der Gesamt­über­ar­bei­tung (vor­aus­sicht­lich 2023) bear­bei­tet wer­den.

„Durch den regen Zuzug in den letz­ten Jah­ren sto­ßen wir an die Kapa­zi­täts­gren­zen unse­rer Bil­dungs- und Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen. Außer­dem ver­fü­gen wir noch über gro­ße Flä­chen unbe­bau­ten Bau­lan­des“, begrün­det die Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner den Schritt des Gemein­de­ra­tes.

Wei­te­re Beschlüs­se des Gemein­de­ra­tes: — Ankauf eines Tank­lösch­fahr­zeu­ges für die FF Aurach­kir­chen (€ 480.000,00) — Auf­trags­ver­ga­be für die Erwei­te­rung der Was­ser­lei­tung nach Aurach­kir­chen (€ 316.000,00) — Ver­eins­för­de­rung für ins­ge­samt 29 Ohls­dor­fer Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen (€15.000,00) Die­se Tages­ord­nungs­punk­te wur­den alle­samt ein­stim­mig beschlos­sen.