Premiere: OKH sendet live nach Hause

Das OKH-Vöck­la­bruck wagt das Expe­ri­ment Online-Strea­ming und über­trägt sein Dezem­ber-Pro­gramm live im Inter­net. Gestar­tet wird am 11. Dezem­ber mit dem Sprach­künst­ler-Duo Köh­le und Clar, ehe am 18. Dezem­ber die bekann­te Pup­pen­spie­le­rin Jose­fi­ne Mer­katz ihre „Win­ter Wich­tel Geschich­te“ live zum Publi­ku­mins eige­ne Wohn­zim­mer bringt. Das OKH lädt herz­lich dazu ein.

„Wir haben uns vor­ge­nom­men, das Bes­te aus der Situa­ti­on zu machen und wol­len auch wäh­rend Covid-Ver­an­stal­tungs­sper­ren die kul­tu­rel­le Nah­ver­sor­gung in der Regi­on auf­recht erhal­ten,“ sagt das OKH-Spre­cher-Team, Jolan­da de Wit und Richard Scha­chin­ger. Dafür wur­de eine Grup­pe gegrün­det, sich pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung geholt und in Wei­ter­bil­dung im Strea­ming­be­reich inves­tiert. „Uns ist bewusst:

Online­über­tra­gun­gen kön­nen und sol­len das Live-Erleb­nis vor Ort nicht erset­zen. Sie hel­fen uns aller­dings dabei, mit unse­rem Publi­kum in Ver­bin­dung zu blei­ben. Zudem ermög­li­chen sie uns und den Kunst­schaf­fen­den Kon­ti­nui­tät und Plan­bar­keit. Wir wer­den das à la OKH ein­fach mal aus­pro­bie­ren.“

Bei­de Ver­an­stal­tun­gen wer­den auf dem OKH-you­tube-Kanal live über­tra­gen und sind kos­ten­los genieß­bar. Wer den Ver­ein den­noch mit einem Unter­stüt­zungs­ti­cket unter die Arme grei­fen möch­te, kann dies eben­falls tun. Alle Infor­ma­tio­nen dazu sind via www.okh.or.at zu fin­den.

