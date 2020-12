SchülerInnen überraschen Kinder des SOS-Kinderdorfs

Schü­le­rIn­nen des BG/BRG Gmun­den gestal­te­ten beson­de­re Niko­laus-Säck­chen für Kin­der des SOS-Kin­der­dorfs Alt­müns­ter

Im Rah­men eines Unter­richts­fa­ches namens Kom­mu­ni­ka­ti­on und Prä­sen­ta­ti­on haben es sich die drei Schü­le­rIn­nen, Kat­rin Füh­rer, Gre­gor Groiß und Fio­na Gai­gg aus der 6. Klas­se Ober­stu­fe des Gym­na­si­ums Gmun­den, zur Auf­ga­be gemacht, Kin­dern eine Freu­de zu berei­ten. Die Über­le­gun­gen gestal­te­ten sich auf­grund der aktu­el­len Coro­na-Bestim­mun­gen gar nicht so ein­fach.

Damit trotz­dem ein per­sön­li­ches Tref­fen zustan­de kom­men konn­te, war es der Plan der Jugend­li­chen mit eini­gen Kin­der­dorf­kin­dern einen Spa­zier­gang mit Spie­len in den Wald zu ver­an­stal­ten. Auf­grund der ver­stärk­ten Coro­na-Maß­nah­men war das aber lei­der nicht mehr mög­lich und daher such­ten die drei nach einer Alter­na­tiv­lö­sung. Schließ­lich stand fest, dass die Schü­le­rIn­nen den jün­ge­ren Kin­dern des Kin­der­dorfs Alt­müns­ter anläss­lich des Niko­laus-Fes­tes Säck­chen mit Bas­tel­ideen, Kek­sen und einer per­sön­li­chen Kar­te schen­ken möch­ten. Sei­tens des SOS-Kin­der­dorfs gab es grü­nes Licht für das Vor­ha­ben der drei Jugend­li­chen.

„Trotz der Coro­na-Maß­nah­men haben wir einen Weg gefun­den, Kin­dern so per­sön­lich wie mög­lich ein Lächeln in ihr Gesicht zu zau­bern!“, so die Schü­le­rIn­nen, die eine sehr gro­ße Freu­de an dem Pro­jekt hat­ten und sich auf die­sem Weg noch ein­mal beim SOS-Kin­der­dorf Alt­müns­ter für die freund­li­che Koope­ra­ti­on bedan­ken möch­ten.

Foto: pri­vat