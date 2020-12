Suchaktion nach abgängigem Pensionisten in Laakirchen

In Laa­kir­chen lief am Diens­tag­abend eine groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on nach einem abgän­gi­gen Pen­sio­nis­ten. Die Feu­er­wehr sowie Such- und Ret­tungs­hun­de und die Poli­zei stan­den im Ein­satz.

Seit Diens­tag­nach­mit­tag war der Pen­sio­nist, der mit Geh­stö­cken unter­wegs war, von sei­nem Wohn­ort in Laa­kir­chen abgän­gig. Die Ein­satz­kräf­te wur­den gegen 19:00 Uhr zur Per­so­nen­su­che alar­miert. Die Feu­er­wehr, sowie zahl­rei­che Teams mit Such- und Ret­tungs­hun­den und die Poli­zei samt Dienst­hund stan­den im Ein­satz. Der Abgän­gi­ge wur­de schließ­lich am spä­ten Abend in Gmun­den unver­letzt auf­ge­grif­fen.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber