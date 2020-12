Tischtennis — Ebensee erkämpft sich beim Tabellenführer ein 3:3

Das SPG muki Eben­see-Trio punk­tet in Ken­nel­bach (Vor­arl­berg)

Das vor­ent­schei­den­de Spiel des Matches schließt Ivan Kara­bec (Eben­see) gegen sei­nen unga­ri­schen Kon­tra­hen­ten Ist­van Toth (Ken­nel­bach) mit einem ful­mi­nan­ten 3:1‑Sieg ab. Der Ungar hat­te in der lau­fen­den Meis­ter­schaft bis­lang noch kein Spiel abge­ge­ben. Aber auch Jonas Prom­ber­ger und Chris­ti­an Wolf (bei­de Eben­see) konn­ten jeweils unge­fähr­de­te Sieg bei­steu­ern.

Ledig­lich der Tsche­che Miro Sklen­sky (Ken­nel­bach) bil­de­te eine zu gro­ße Hür­de für Eben­see. Mit die­sem Remis hält die SPG muki Eben­see den Mit­tel­feld­platz in der Tabel­le und kann am kom­men­den Wochen­en­de in Kuchl (Salz­burg), zuhau­se gegen St. Urban (Kärn­ten) und im Ober­ös­ter­reich-Der­by gegen Biesen­feld auf wei­te­re Punk­te los­ge­hen. Scha­de, dass die Fans wei­ter­hin aus­ge­sperrt blei­ben. Auch in der Sali­nen­ge­mein­de hofft man auf bes­se­re Zei­ten.

Punk­te für Eben­see: Kara­bec, Wolf u. Prom­ber­ger je 1.

Punk­te für Ken­nel­bach: Sklen­sky 2, Dop­pel Sklensky/Toth 1.

Tabel­le und Details: https://xttv.oettv.info/ed/index.php?lid=5790

Foto: Kara­bec, Wolf, Prom­ber­ger