Am Frei­tag­mit­tag ist in Eben­see eine Gar­ten­hüt­te in Brand gera­ten. Die Rauch­säu­le war bereits von wei­tem sicht­bar, der Brand konn­te jedoch rasch ein­ge­dämmt wer­den. Dank des schnel­len Ein­sat­zes der Feu­er­weh­ren wur­de eine Aus­brei­tung der Flam­men verhindert.

Dichte Rauchentwicklung bereits bei der Anfahrt

Am Frei­tag, dem 4. Juli 2025, wur­den die vier Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren von Eben­see um 11:45 Uhr zu einem Brand einer Gar­ten­hüt­te alar­miert. Bereits wäh­rend der Anfahrt war eine star­ke Rauch­säu­le weit­hin sicht­bar, was auf ein aus­ge­dehn­tes Brand­ge­sche­hen hinwies.

Atemschutztrupps bringen Feuer rasch unter Kontrolle

Unmit­tel­bar nach dem Ein­tref­fen am Ein­satz­ort wur­de unter schwe­rem Atem­schutz ein umfas­sen­der Lösch­an­griff gestar­tet. Mit meh­re­ren C‑Strahlrohren konn­te das Feu­er inner­halb kur­zer Zeit unter Kon­trol­le gebracht werden.

Gartenhütte zerstört – Brandausbreitung verhindert

Trotz des raschen Lösch­an­griffs wur­de die Gar­ten­hüt­te voll­stän­dig zer­stört. Durch das koor­di­nier­te Vor­ge­hen der Ein­satz­kräf­te konn­te jedoch eine Aus­brei­tung des Feu­ers auf umlie­gen­de Berei­che erfolg­reich ver­hin­dert wer­den, berich­tet die FF Roith.