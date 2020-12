Verletzter Jäger von Dachsteinhöhlen geborgen

Beim Auf­su­chen einer bejag­ten Gäm­se in der ober­trau­ner Schön­bergalm, unweit der Dach­stein­höh­len, stürz­te ein Jäger am Mon­tag über fels­durch­setz­tes Gelän­de. Dabei ver­letz­te sich der Weid­mann am Bein. Sein Jagd­kam­me­rad alar­mier­te die Berg­ret­tung Ober­traun.

Die bei­den Jäger, 68 und 63 Jah­re alt, waren im Jagd­re­vier im Bereich der bekann­ten Dach­stein­höh­len in der Schön­bergalm in Ober­traun zu Fuß zur Gäm­sen­jagd unter­wegs. Etwas unter­halb der Schön­bergalm, in einer See­hö­he von ca. 1300 Meter, trenn­ten sich die bei­den, um eine bejag­te und getrof­fe­ne Gäm­se auf­zu­su­chen.

Bei Sprung am Ober­schen­kel ver­letzt

Gegen 12 Uhr ent­schloss sich der 63 Jäh­ri­ge im leicht schnee­be­deck­ten und fels­durch­setz­ten Gelän­de, über einen Absatz hin­un­ter zu sprin­gen. Beim Auf­kom­men ver­letz­te er sich jedoch am lin­ken Ober­schen­kel. Ein Wei­ter­kom­men war ihm des­halb nicht mehr mög­lich, wor­auf­hin sein Jagd­kol­le­ge die Ein­satz­kräf­te alar­mier­te.

Hub­schrau­ber­ber­gung von Unfall­stel­le nicht mög­lich

Da sich der Ver­letz­te im Nah­be­reich der Strom­lei­tung auf­hielt, war eine Tau­ber­gung mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber nicht mög­lich. Eine Mann­schaft der Berg­ret­tung Ober­traun fuhr mit der Krip­pen­stein-Seil­bahn in die Schön­bergalm auf und mach­te sich von dort auf dem Weg zur Unfall­stel­le. Nach einem gesi­cher­ten Abstieg am Seil, wur­de der Ver­letz­te ter­res­trisch zu einer geeig­ne­ten Stel­le für eine Tau­ber­gung durch den Ret­tungs­hub­schrau­ber C14 gebracht. Von dort konn­te der Jäger und die Ret­ter vom Hub­schrau­ber auf­ge­nom­men und ins Tal geflo­gen wer­den.

Bericht & Fotos: BRD Ober­traun