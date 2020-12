Vöcklabrucker Weihnachtswunder

Gäs­te des Vil­la­ge Hill Irish Pub spen­de­ten 1200 Kilo Lebens­mit­tel

San­dra und Chris­toph Asen vom Vil­la­ge Hill – Irish Pub haben die Akti­on „Vöck­la­bru­cker Weih­nachts­wun­der“ aus­ge­ru­fen und Lebens­mit­te für Obdach­lo­se in unse­rer Regi­on bzw. Men­schen, die gefähr­det sind woh­nungs­los zu wer­den gesam­melt. Die Betei­li­gung der Stamm­gäs­te des Vil­la­ge Hill war groß­ar­tig, freu­en sich San­dra und Chris­toph Asen. 1200 Kilo­gramm – ein Bus vol­ler Lebens­mit­tel sind zusam­men­ge­kom­men. Die­se wur­den heu­te an die Woh­nungs­lo­sen­hil­fe Mosa­ik über­ge­ben. Mosa­ik-Lei­ter Ste­fan Hin­din­ger bedank­te sich für die tol­le Akti­on geleb­ter Soli­da­ri­tät in der Regi­on.

Text u. Foto: Rudolf Schierl