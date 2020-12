Weihnachtsaktion des Kiwanisclub Vöcklabruck für Kinderspital in Beirut

Kiwa­nis hilft ärms­ten Kin­dern mit Medi­ka­men­ten und klei­nen Geschen­ken

Die Explo­si­ons­ka­ta­stro­phe vom August 2020 in Bei­rut ist längst schon aus den Schlag­zei­len wie­der ver­schwun­den – nicht aber aus den Köp­fen der Kiwa­nis-Freund von Vöck­la­bruck. Damals wur­de auch ein Kin­der­krank­haus schwer beschä­digt und war knapp davor, geschlos­sen wer­den zu müs­sen. Noch heu­te fehlt es an Mate­ri­al, Medi­ka­men­ten und Geld für die Betreu­ung der ver­letz­ten Kin­der. Der Kiwa­nis­club hat es sich ja zur Auf­ga­be gemacht, Kin­dern und Fami­li­en in Not zu hel­fen.

Der Bogen nach Bei­rut wur­de durch Kiwa­nis-Mit­glied Roman Hue­mer-Erber gespannt: ein Ver­wand­ter sei­ner Frau ist Kin­der­arzt in eben die­sem Spi­tal in Bei­rut und schil­der­te dem Vöck­la­bru­cker Kiwa­nis­club die schreck­li­chen Umstän­de. Sofort erklär­ten sich die Kiwa­nier bereit, dem Arzt Dr. Ger­ard Wakim direkt vor Ort zu hel­fen. „Dr Wakim: „Das Geld ist inzwi­schen ange­kom­men und hat auch schon gute Diens­te geleis­tet. Die Explo­si­on hat einen gro­ßen Teil der Behand­lungs­stel­le für Kin­der aus bedürf­ti­gen Haus­hal­ten und auch die Medi­ka­men­ten­re­ser­ven zer­stört. Dank unse­rer Spen­de konn­ten neue Medi­ka­men­te ange­kauft wer­den. Auf Grund der kata­stro­pha­len wirt­schaft­li­chen Situa­ti­on sind vie­le Fami­li­en im Liba­non dar­auf ange­wie­sen. Die Medi­ka­men­te wer­den kos­ten­frei ver­teilt und es wur­den auch Klei­nig­kei­ten als Weih­nachts­ge­schen­ke für die Kin­der orga­ni­siert, um die­sen in ihrer pre­kä­ren Lage wenigs­tens ein wenig Freu­de zu berei­ten“, berich­tet Kiwa­nis-Prä­si­dent Wolf­gang Hoch­rei­ter aus einem Mail­ver­kehr mit Dr. Wakim.

Foto: Kiwa­nis pri­vat