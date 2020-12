Weltcupauftakt der Skibergsteiger in Italien

Das öster­rei­chi­sche Ski­berg­stei­ger-Natio­nal­team ent­sen­det zehn Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten und rech­net mit Erfol­gen beim Sprint- und Ver­ti­cal­be­werb.

Kom­men­des Wochen­en­de, am 19. und 20. Dezem­ber 2020, wer­den die ÖSV Ski­berg­stei­ger in Pon­te di Leg­no (ITA), nahe dem Tona­le Pass zwi­schen Tren­ti­no und Lom­bar­dei, beim ers­ten ISMF Welt­cup der aktu­el­len Sai­son um Top-Plat­zie­run­gen kämp­fen. Wäh­rend die Durch­füh­rung vor weni­gen Wochen noch unklar war, hat das erfah­re­ne Team des LGC Ren­nens Ada­mel­lo Ski Raid allen Wid­rig­kei­ten zum Trotz ein voll­stän­di­ges Renn­wo­chen­en­de vor­be­rei­tet. Am Sams­tag, 19.12.2020, wird der Welt­cup mit einem Sprint Ren­nen bei Flut­licht eröff­net. Am Sonn­tag, 20.12.2020, star­tet um 10:00 Uhr das Ver­ti­cal Ren­nen von der Cor­no d’Aola Tal­sta­ti­on.

Nach Qua­li­fi­ka­ti­ons­ren­nen am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de haben der ÖSV die Kon­tin­gen­te der Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten bekannt gege­ben, die sich beim ers­ten Welt­cup mes­sen wer­den:

Her­ren: Damen:

— Brand­ner-Egger Alex­an­der (SBG)

— Ganahl Dani­el (VBG)

— Hoff­mann Chris­ti­an (OÖ)

— May­er Andre­as (Tirol)

— Ober­au­er Nils (STMK)

— Trit­scher Juli­an (STMK)

— Verbnjak Paul (KTN)

— Zugg Dani­el (VBG) — Drei­er Sarah (SBG)

— Kober The­re­sa (SBG)

Die bei­den Natio­nal­team-Ath­le­ten Jakob Herr­mann (SBG) und Armin Höfl (STMK) kön­nen lei­der auf Grund ihrer Ver­let­zun­gen nicht an den Start gehen.

Zugg und Brand­ner-Egger rech­nen sich Chan­cen im Sprint aus

Gleich am ers­ten Tag rech­nen sich der Vor­arl­ber­ger Dani­el Zugg und der Salz­bur­ger Alex­an­der Brand­ner-Egger gute Chan­cen aus: „In den letz­ten Wochen haben wir in unse­rer Spe­zi­al­dis­zi­plin, dem Sprint, sehr gut trai­nie­ren kön­nen. Wenn alles klappt, und mit etwas Glück, kön­nen wir es sogar ins gro­ße Fina­le schaf­fen”, so Zugg, für den es nach einer lan­gen Ver­let­zungs­pau­se das Come­back in den Welt­cup ist.

Eben­falls für bei­de Bewer­be haben sich die Salz­bur­ge­rin The­re­sa Kober und der Vor­arl­ber­ger Dani­el Ganahl qua­li­fi­ziert. Sarah Drei­er (SBG) und Chris­ti­an Hoff­mann (OÖ) wer­den nur beim Ver­ti­cal am Sonn­tag an der Start­li­nie ste­hen.

Die Nach­wuchs­ta­len­te Verbnjak und May­er haben eben­falls gro­ße Erwar­tun­gen

Berech­tigt gute Chan­cen rech­nen sich in der Klas­se U20 die bei­den HSZ-Ath­le­ten Paul Verbnjak (KTN) und Andre­as May­er (Tirol) aus. Bei­de zäh­len in ihrer Klas­se zu den Jahr­gang Ältes­ten und dür­fen sich mir ihrer bereits mehr­jäh­ri­gen Welt­cup Erfah­rung berech­tigt Hoff­nun­gen auf einen Podest­platz machen.

Erst­mals im Welt­cup mit dabei sind die bei­den Stei­rer Nils Ober­au­er und Juli­an Trit­scher. Die bei­den Nach­wuchs­hoff­nun­gen wer­den, genau­so wie Verbnjak und May­er, an bei­den Tagen im Ein­satz sein.

Stren­ge COVID-19 Maß­nah­men durch den inter­na­tio­na­len Ver­band ISMF

Die ISMF weist dar­auf hin, dass die Ren­nen in vol­ler Über­ein­stim­mung mit den Anti-Covid- Maß­nah­men durch­ge­führt wer­den und dass jede Per­son, die an der Ver­an­stal­tung teil­nimmt, die Ver­pflich­tung hat, einen ent­spre­chen­den COVID-19-Test zu absol­vie­ren, um die Sicher­heit aller Anwe­sen­den zu gewähr­leis­ten. Pierre Dupont, Vize­prä­si­dent der ISMF, sagt: “Wir sind über­zeugt, dass die Ver­an­stal­tung des Ada­mel­lo Welt­cups ein groß­ar­ti­ger Start in eine viel­ver­spre­chen­de Renn­sai­son sein wird. Alle haben hart gear­bei­tet, um einen siche­ren Rah­men für die Ath­le­ten, die Teams und die vie­len frei­wil­li­gen Hel­fer zu schaf­fen.”

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www.skimo.at

Foto: Josef Gru­ber