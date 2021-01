Auto überschlug sich mehrmals

Mitt­woch­früh kam ein Auto­fah­rer auf der B135 bei win­ter­li­chen Fahr­ver­hält­nis­sen von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich mehr­mals bevor der Wagen auf dem Dach lie­gen bleib.

Am 27. Jän­ner 2021 gegen 5:45 Uhr fuhr ein 25-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit sei­nem Pkw von Schwa­nen­stadt kom­mend in Rich­tung Gas­polts­ho­fen. Auf der B 135 im Ort­schafts­be­reich Egger­ding kam er auf der schnee­be­deck­ten Fahr­bahn von die­ser ab und über­schlug sich mehr­mals, wor­auf­hin der Pkw auf dem Dach in einem Feld lie­gen blieb.

Der Mann konn­te sich selbst­stän­dig aus dem Wagen befrei­en und wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des von der Ret­tung in das Kli­ni­kum Wels ein­ge­lie­fert, berich­tet die Poli­zei.