Besondere Menschen in der Pfarre Maria Puchheim

Die Pfar­re Maria Puch­heim infor­miert über Diö­ze­sa­ne Ehren­zei­chen & Medail­le

Seve­rin-Medail­le

ist in Zei­chen des Dan­kes und der Aner­ken­nung für lang­jäh­ri­ges ehren­amt­li­ches und haupt­amt­li­ches Enga­ge­ment in den Pfar­ren und über die Pfarr­gren­zen hin­aus. Die­se Aus­zeich­nung der Diö­ze­se Linz, wur­de am 8.12.2020 im Rah­men eines Fest­got­tes­diens­tes (soweit es die Coro­na Bedin­gun­gen erlaub­ten) an Kon­su­lent Johann Schiff­l­hu­ber über­reicht.

Die hohe Aus­zeich­nung wur­de ihm auf Grund sei­ner 77-jäh­ri­gen Mit­glied­schaft im Kir­chen­chor der Basi­li­ka Maria Puch­heim sowie der 33-jäh­ri­gen Tätig­keit als Lei­ter von Kir­chen­chor und Orches­ter ver­lie­hen. Hans Schiff­l­hu­ber hat durch sein musi­ka­li­sches Enga­ge­ment in unse­rer Pfar­re die Fei­er der kirch­li­chen Fes­te mit Chor und Orches­ter zu etwas ganz Beson­de­rem wer­den las­sen. Ein wich­ti­ges Anlie­gen war ihm die Gestal­tung der Mai­an­dach­ten, bei denen bis zu 900 Besu­che­rIn­nen aus nah und fern kamen. Durch vie­le Kir­chen­kon­zer­te mit dem Orches­ter, aber auch dem Chor, sowie durch die jähr­li­chen Rei­sen in vie­le euro­päi­sche Haupt­städ­te, mach­te er Chor und Orches­ter über Öster­reich hin­aus bekannt. 55 Jah­re lei­te­te er auch das Puch­hei­mer Kam­mer­or­ches­ter und er war 20 Jah­re Kapell­meis­ter der Eisen­bah­ner-Stadt­mu­sik­ka­pel­le Att­nang-Puch­heim.

Wir wün­schen Hans noch rei­che Gesund­heit und Got­tes Segen, ver­bun­den mit dem Wunsch, dass er sich sei­ne Art, das Leben posi­tiv zu sehen, lan­ge erhal­ten kann.

Johann Nie­der­mair, PGR Obmann

Sym­bo­lik Seve­rin-Medail­le

Die­ses Ehren­zei­chen wur­den von der Lin­zer Künst­le­rin Ulri­ke Neu­mai­er gestal­tet. Sie ver­wen­de­te die Sym­bo­le Mühl­stein und Ölbaum­blatt der Diö­ze­san­hei­li­gen hl. Flo­ri­an und hl. Seve­rin und arbei­te­te in den Münz­rand den Satz: „Et si nemo, ego tamen.“ „Und wenn es kei­ner macht, ich tue es doch!“

Sil­ber­nes Ehren­zei­chen für 18 Jah­re treue Mes­ner Diens­te

Albert Pesen­dor­fer war als Mes­ner in der Basi­li­ka Maria Puch­heim vom 1. Juni 2002 bis 30. Mai 2020 ehren­amt­lich tätig. Albert war in die­ser Zeit wich­ti­ger Teil der Puch­hei­mer Mes­ner-Grup­pe und hat alle Diens­te — egal ob Wochen­tags­mes­sen, Sonn­tags­got­tes­diens­te oder Hoch­zei­ten – her­vor­ra­gend als Mes­ner beglei­tet.

Durch sei­ne Auf­merk­sam­keit brach­te er vie­le Anre­gun­gen vor, und eini­ge konn­ten auch umge­setzt wer­den. Eben­so scheu­te er nicht zurück sach­li­che Kri­tik zu äußern. Die Mes­ner­ge­mein­schaft der Diö­ze­se Linz ver­lieh Albert Pesen­dor­fer für sei­nen ehren­amt­li­chen Dienst als Mes­ner in der Basi­li­ka Maria Puch­heim das Sil­ber­ne Ehren­zei­chen. Albert, wir gra­tu­lie­ren von Her­zen und wün­schen dir vor allem Gesund­heit und Got­tes Segen.

Karl Hau­ser, Mes­ner