Ein Gentleman hat Abschied genommen

An den Tou­ris­mus­schu­len ist FOL Dipl. Päd. Peter Stei­ner nach 47 Dienst­jah­ren in den Ruhe­stand getre­ten

Der Maît­re d’Hôtel ist in der Spit­zen­gas­tro­no­mie der Restau­rant­lei­ter. Das fran­zö­si­sche Maît­re heißt aber auch „Meis­ter“ – und ein Meis­ter sei­nes Faches war er ohne Zwei­fel. „Das Restau­rant war mein Leben“ meint der sport­lich-akti­ve Jung­pen­sio­nist, „ich durf­te in mei­nem Beruf die Erfül­lung fin­den“.

Stolz erzählt der Voll­blut­gas­tro­nom von sei­nen Lehr­her­ren: Peter Stei­ner absol­vier­te sei­ne Leh­re in Schrems (Wald­vier­tel) sowie im Kamp­tal­erhof von Wil­li Dungl und wech­sel­te nach dem Mili­tär­dienst ins Schloss­ho­tel Otten­stein (NÖ). Schon wäh­rend sei­ner Lehr­zeit bekam er durch sei­ne Kon­tak­te ins Wie­ner Spit­zen­ho­tel Impe­ri­al die Chan­ce, bei Staats­ban­ket­ten in der Hof­burg im Ein­satz zu sein: „Ich habe der spa­ni­schen und der hol­län­di­schen Königs­fa­mi­lie ser­vie­ren dür­fen, spä­ter Bun­des­kanz­ler Kohl, Pop­star Fal­co, Oscar-Preis­trä­gern und Olym­pia­sie­gern“. Und stolz erzählt er auch von sei­ner Sil­ber­me­dail­le beim Bun­des­lehr­lings­wett­be­werb in Bad Glei­chen­berg.

Sei­ne beruf­li­chen Men­to­ren haben ihn aber auch gelehrt, den ein­fa­chen Gast gleich respekt­voll und pro­fes­sio­nell zu betreu­en wie VIP-Kun­den. „Sei stolz zu stol­zen Gäs­ten und beschei­den zu beschei­de­nen Kun­den“ hat­te ihm einer sei­ner Weg­be­rei­ter mit­ge­ge­ben. „Dadurch habe ich immer einen guten Draht zu mei­nen Gäs­ten gefun­den“ fügt der Päd­ago­ge hin­zu.

In Bad Ischl war Stei­ner dann rund 10 Jah­re Restau­rant­chef im Wein­haus Att­wen­ger bei Hau­ben­koch Karl Pflieg­ler. Der ers­te Kon­takt zur HLT ergab sich, als 1985 die Chaî­ne des Rôtis­seurs, eine welt­wei­te Gesell­schaft zur Wah­rung höchs­ter kuli­na­ri­scher Stan­dards, ihren Kon­gress in Bad Ischl abhielt und die Schu­le eng mit den Spit­zen­kö­chen Karl Eschlböck und Karl Pflieg­ler koope­rier­te.

32 Jah­re lang konn­te Peter Stei­ner dann sein rei­ches gas­tro­no­mi­sches Wis­sen und Kön­nen an hun­der­te Schü­le­rIn­nen der Isch­ler Tou­ris­mus­schu­le wei­ter geben. „Die­ses Haus war dann mei­ne beruf­li­che Hei­mat, die Kol­le­gen­schaft mein Anker in guten wie in schwie­ri­gen Zei­ten“ erklärt der Neo-Pen­sio­nist, der über vie­le Jah­re an der Schu­le gro­ße Ban­ket­te aus­rich­te­te und am Tag der offe­nen Tür das „inter­na­tio­na­le Restau­rant“ stil­voll lei­te­te. Zu sei­nen schöns­ten schu­li­schen Erleb­nis­sen zählt Peter Stei­ner Pro­jekt­ver­an­stal­tun­gen mit sei­nen Schü­lern: etwa eine gro­ße Cha­ri­ty­ver­an­stal­tung zu Guns­ten herz­kran­ker Kin­der, einen Auf­tritt von Erwin Stein­hau­er im Lehàr­ki­no und zahl­rei­che wei­te­re Events. Noch heu­te ist der Gen­tle­man des Ser­vice­un­ter­richts mit vie­len ehe­ma­li­gen Schü­le­rIn­nen in Kon­takt.

Da durch die Coro­na-Pan­de­mie der­zeit alles im Home­schoo­ling ist, konn­te der belieb­te Päd­ago­ge lei­der noch nicht per­sön­lich ver­ab­schie­det wer­den, dies wird aber sicher mit einer Fei­er­stun­de nach­ge­holt wer­den. Schul­lei­tung und Kol­le­gen­schaft wün­schen Peter Stei­ner bes­te Gesund­heit für einen erfüll­ten Ruhe­stand und aus­rei­chend Zeit für sei­ne Fami­lie, den Sport und sei­ne hand­werk­li­chen Talen­te.

Adieu, Peter, und dan­ke für alles!

Mag. Alfred Rei­ma­ir

Foto: TS-Rei­ma­ir