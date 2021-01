Eislaufen auf Seen und Eisrettung

In der jet­zi­gen Win­ter­sai­son zieht es wie­der vie­le Eis­läu­fer an die hei­mi­schen Seen. Der Reiz der Sport­aus­übung unter frei­em Him­mel auf den idyl­li­schen Berg­se­en der Regi­on liegt auf der Hand und ist beson­ders heu­er durch diver­se Maß­nah­men betref­fend der Ein­däm­mung der Infek­tio­nen mit Covid-19 noch stär­ker gege­ben. Gera­de der Bezirk Gmun­den bie­tet vie­le Mög­lich­kei­ten zum Eis­lau­fen, wie zum Bei­spiel den Lang­bath- und Offen­see in Eben­see, den Taferl­klaus­see in Neu­kir­chen oder den Alm­see in Grün­au.

Damit das Ver­gnü­gen jedoch nicht zum Alp­traum wird, rät die ÖWR Eben­see dazu eini­ge Punk­te zu beach­ten, um gefähr­li­che Eis­un­fäl­le zu ver­hin­dern.

Eis­di­cke

Um einen ein­zel­nen Men­schen sicher zu tra­gen muss eine Eis­schicht eine Dicke von min­des­tens 6 cm auf­wei­sen, für Per­so­nen­grup­pen sogar 9 cm!

Hier ist zu beach­ten dass gewis­se Ein­flüs­se, wie z.B. bewach­se­ner Unter­grund oder Zulei­tung von Abwäs­sern zu einer ver­dünn­ten Eis­schicht füh­ren kön­nen. Ach­tung zum Bei­spiel bei Schilf­gür­teln (Lang­bath- und Offen­see) oder Zu- und Abflüs­sen von Seen!

Eis­un­fall – Ret­tungs­ket­te

Soll­te es den­noch zu einem Unfall kom­men, so ist es uner­läss­lich die Ret­tungs­ket­te so schnell als mög­lich in Gang zu set­zen. Soll­ten sie einen Unfall bemer­ken, rufen sie laut um Hil­fe, jede hel­fen­de Hand kann gebraucht wer­den! Die Was­ser­ret­tung ist unter dem Kurz­ruf 130 rund um die Uhr erreich­bar.

Eis­un­fall – Selbst­ret­tung

Eine Mög­lich­keit aus dem Eis zu ent­kom­men ist die Selbst­ret­tung durch den Ver­un­fall­ten. Zuerst ist es wich­tig Ruhe zu bewah­ren und auf sich auf­merk­sam zu machen, rufen Sie um Hil­fe! Bei der Selbst­ret­tung ver­sucht man (immer in die Rich­tung aus der man gekom­men ist, wo das Eis trägt) wie­der aufs Eis zu kom­men. Soll­te dies nicht mög­lich sein, kann man sich auch einen Weg durch das dün­ne Eis mit den Ellen­bo­gen frei­ma­chen, bis man eine Stel­le erreicht die wie­der tra­gend ist. Zie­hen Sie ihre Klei­dung im Was­ser nicht aus! Sie iso­liert gegen Käl­te. Um auf das Eis zu kom­men zie­hen Sie sich mit den Hän­den hin­auf und hel­fen mit Fuß­tem­po mit. Wenn sie aus dem Was­ser gekom­men sind ist es rat­sam zu rob­ben oder sich weg­zu­dre­hen. Ste­hen Sie nicht auf! Das Kör­per­ge­wicht soll auf eine mög­lichst gro­ße Flä­che ver­teilt wer­den.

Eis­un­fall – Frem­dret­tung

Die Ret­tung einer ein­ge­bro­che­nen Per­son ist vor­zugs­wei­se vom siche­ren Ufer durch­zu­füh­ren. Dies kann durch das Zuwer­fen eines Seils oder Rei­chen eines Astes oder ande­re behelfs­mä­ßi­ger Ret­tungs­mit­tel erfol­gen. Auch wenn die Ret­tung vom Land aus nicht mög­lich ist soll­te die letz­te Distanz zur Ein­bruchs­stel­le immer durch ein Hilfs­mit­tel über­brückt wer­den. Nie­mals ganz bis zur Ein­bruchs­stel­le nähern! Auch für den Ret­ter gilt: nicht auf­recht ste­hend, son­dern rob­bend dem Opfer nähern. Ver­tei­len Sie das Kör­per­ge­wicht auf eine mög­lichst gro­ße Flä­che. Wenn mög­lich soll­te der Ret­ter mit einem Seil vom Ufer aus gesi­chert wer­den. Wenn meh­re­re Ret­ter zur Ver­fü­gung ste­hen kann auch eine Ket­te gebil­det wer­den, bei der sich jeder an den Füßen des Vor­der­manns hält. Rei­chen sie dem Ver­un­fall­ten nicht die Hand, dadurch könn­te man selbst ins Was­ser gezo­gen wer­den. Gegen­stän­de die man dem Opfer rei­chen kann sind z.B.: Schals, Jacken, Äste oder ähn­li­ches.

Von der ÖWR Eben­see wur­den heu­er soge­nann­te Eis­ret­tungs­lei­tern am Lang­bath- und Offen­see ange­bracht. Die knall­ro­ten Holz­lei­tern (2 pro See) kön­nen dem Opfer gereicht wer­den und hel­fen dem Ret­ter sein Gewicht zu ver­tei­len. An den Lei­tern ist auch noch eine Erklä­rung der Anwen­dung und eine Ret­tungs­de­cke zur Wär­me­er­hal­tung ange­bracht.

Eis­un­fall – Ers­te Hil­fe

Der Geret­te­te wird höchst­wahr­schein­lich unter­kühlt sein.

Wich­tig bei Unter­küh­lung ist den Betrof­fe­nen nicht zu viel zu bewe­gen! Es besteht die Gefahr dass sonst das kal­te Blut aus den Extre­mi­tä­ten mit dem wär­me­ren Blut des Rump­fes ver­mischt wird. Dies kann zum soge­nann­ten Berge­tod füh­ren! Auch kein Ein­tau­chen in war­mes Was­ser (hei­ße Dusche)!

Wich­ti­ge Maß­nah­men:

• ent­fer­nen nas­ser Klei­dung außer­halb des Was­sers

• fla­che Lage­rung — nicht in eine auf­rech­te Posi­ti­on brin­gen

• Wär­men nur durch Decken, Kör­per­wär­me, Schlaf­sack etc.

• bei Pati­en­ten ohne Atmung -> Wie­der­bel­bungs­maß­nah­men

Beson­ders bei Eis­un­fäl­len gibt es Berich­te über erfolg­rei­che Reani­ma­tio­nen auch nach län­ge­rer Zeit! Der Kör­per wird (in etwa ver­gleich­bar mit Lebens­mit­tel im Kühl­schrank) durch die Käl­te bes­ser erhal­ten. Daher immer so lan­ge wie­der­be­le­ben bis ein Arzt ein­trifft!

Foto: ÖWR Eben­see