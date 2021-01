Faschingsparty in Gasthaus von Polizei aufgelöst

Nach einer anony­men Anzei­ge wur­de in der Nacht auf Sonn­tag eine Fachings­par­ty im Bezirk Vöck­la­bruck von der Poli­zei auf­ge­löst.

Ein 24-Jäh­ri­ger fei­er­te am 23. Jän­ner 2021 am Nach­mit­tag im Gast­haus sei­nes Vaters eine Faschings­par­ty mit ins­ge­samt 13 Gäs­ten. Bei der Poli­zei ging eine anony­me Anzei­ge in. Die Poli­zis­ten lös­ten die Par­ty im Kel­ler auf, Anzei­gen nach der COVID-19-Ver­ord­nung wur­den erstat­tet.

Quel­le: LPD OÖ