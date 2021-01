Große Empörung über illegale Corona Demo in Gmunden

Nach der gest­ri­gen Demons­tra­ti­on von Kri­ti­kern der Coro­na-Maß­nah­men der Regie­rung in Gmun­den gehen in den sozia­len Netz­wer­ken die Wogen hoch.

Wäh­rend die einen die Teil­neh­mer als Ver­tei­di­ger der Grund­rech­te fei­ern, kri­ti­siert die Gegen­sei­te die Ver­an­stal­tung als boden­lo­se Frech­heit gegen­über allen die im Gesund­heits­we­sen arbei­ten.

Obwohl die Demons­tran­ten weder die Aus­gangs­be­schrän­kung beach­te­ten und sowohl auf Mund-Nasen­schutz als auch den Min­dest­ab­stand ver­zich­te­ten, schritt die Poli­zei nicht ein.

Die rund 20 anwe­sen­den Poli­zis­tIn­nen beschränk­ten sich dar­auf, den Ver­kehr zu regu­lie­ren und Fra­gen der Pas­san­ten zu beant­wor­ten. Eini­ge Fuß­gän­ger for­der­ten die Poli­zei zum Han­deln auf.

Recht auf Ver­samm­lung

Laut Poli­zei­pres­se­spre­cher David Furt­ner han­delt es sich beim Ver­samm­lungs­recht um ein ver­fas­sungs­recht­lich geschütz­tes Grund­recht, das selbst­ver­ständ­lich auch für spon­ta­ne Kund­ge­bun­gen gel­te. Ver­wal­tungs­über­tre­tun­gen müs­se man lei­der aus­hal­ten, erst bei straf­recht­li­chen Hand­lun­gen, hät­te man die Ver­an­stal­tung auf­lö­sen dür­fen. Zudem sei wegen einer Auf­lö­sung auf­grund der Nicht­ein­hal­tung der Coro­na-Bestim­mun­gen aus­schließ­lich die Gesund­heits­be­hör­de, also die Bezirks­haupt­mann­schaft, zustän­dig.

Ers­ten Ein­schät­zun­gen zu Fol­ge gab es bei der Ver­an­stal­tung rund 300 Demons­tran­ten. Vie­le Teil­neh­mer wol­len eini­ge Tau­send Men­schen gese­hen haben. Die Poli­zei OÖ bestä­tigt Diens­tag Früh bis zu 600 Per­so­nen.

