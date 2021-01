Großzügige Spende der STIWA Group für Wohnungslose

3.500 Euro für Akti­on „Ein Bett für den Win­ter“

Die STI­WA Group spen­de­te 3.500 Euro für die Akti­on „Ein Bett für den Win­ter“ der Woh­nungs­lo­sen­hil­fe Mosa­ik. Die groß­zü­gi­ge Spen­de kommt obdach­lo­sen oder von Woh­nungs­lo­sig­keit gefähr­de­ten Men­schen zu Gute. “Wir freu­en uns, dass wir damit auch heu­er wie­der Men­schen in Not in unse­rer Regi­on unter­stüt­zen kön­nen“, beton­te Geschäfts­füh­rer Peter Sticht bei der Spen­den­über­ga­be. „Wir hel­fen mit dem Spen­den­geld den Bewoh­nern der Not­schlaf­stel­le beim Wie­der­ein­stieg in die eige­ne Woh­nung“ so Mosa­ik-Lei­ter Ste­fan Hin­din­ger, der sich im Namen sei­ner Kli­en­ten für die groß­zü­gi­ge Spen­de bedank­te.

Foto: STI­WA