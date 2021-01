Hilfe für Erdbebenopfer

Ivi­ca und Bar­ba­ra Sik­ic orga­ni­sier­ten einen pri­va­ten Hilfs­trans­port für Kroa­ti­en

“Wir suchen Mate­ri­al für die Erd­be­ben­op­fer.” Mit die­sen Wor­ten star­te­ten Ivi­ca und Bar­ba­ra Sik­ic einen pri­va­ten Hilfs­trans­port in die betrof­fe­nen Gebie­te Kroa­ti­ens.

“Wir woll­ten ein­fach hel­fen, weil es eine Natur­ka­ta­stro­phe ist”, so die bei­den. Gemein­sam mit ihrer Fami­lie und Freun­den ver­stän­dig­ten sie vie­le Vöck­la­bru­cke­rIn­nen und luden zum Spen­den von Decken, Jacken, Matrat­zen, Schlaf­sä­cken und Heiz­strah­lern ein.

“Hier in Vöck­la­bruck haben uns Men­schen beim Packen und Sor­tie­ren gehol­fen, man­che haben uns sogar Sprit­geld gege­ben”, sind die Vöck­la­bru­cker Unter­neh­mer begeis­tert.

“Wir bedan­ken uns bei allen, die uns bei die­ser Akti­on gehol­fen haben!” Mitt­ler­wei­le hat das Paar die Hilfs­gü­ter mit zwei LKW in das Kata­stro­phen­ge­biet gebracht. “Wun­der­bar, wie der Zusam­men­halt in Vöck­la­bruck funk­tio­niert und alles Gute den Men­schen rund­um Sisak und Petrin­ja”, so die Sik­ics nach ihrer Rück­kehr.

Foto: pri­vat