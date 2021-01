Hund von Bergrettung Hallstatt gerettet

Die Berg­ret­tung Hall­statt stand am Don­ners­tag bei einer Tier­ret­tung im Ein­satz. Bei einem Spa­zier­gang riss sich Hund „RACKER“ los und ver­schwand im Wald. Sein Frau­chen alar­mier­te die Ein­satz­kräf­te.

Am Mor­gen des 7.1.2021 ging ein Not­ruf bei der Ret­tungs­leit­stel­le in Linz ein. Eine Frau gab an, dass ihr Hund am Vor­tag ent­lau­fen war. Bei einem Spa­zier­gang um 14:00 Uhr im Hall­stät­ter Ech­ern­tal riss sich ihr klei­ner Hund „RACKER“ samt Lei­ne los und ver­schwand im Wald.

„Racker“ war mit GPS Sen­der aus­ge­stat­tet

„Racker“ war mit einem GPS Sen­der aus­ge­stat­tet, der sei­ner Loka­li­sie­rung die­nen soll. Nach­dem sich am 7.1.2021 um 0.59 Uhr die Bewe­gung von „Racker“ fern­ab des Ortes, von wo er ent­lau­fen war, ein­ge­stellt hat­te, mach­te sich sein Frau­chen am frü­hen Mor­gen auf die Suche nach ihm. Der Such­be­reich befand sich meh­re­re Kilo­me­ter vom Ort des Ent­lau­fens ent­fernt und deu­te­te auf unweg­sa­mes und stei­les Gelän­de hin. Dar­auf­hin setz­te die Frau einen Alpi­nen Not­ruf 140 ab.

In wei­te­rer Fol­ge wur­de auch die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Goi­sern vom Vor­fall in Kennt­nis gesetzt. Nach Ana­ly­se der GPS Daten stie­gen meh­re­re Mann und eine Frau vom Berg­ret­tungs­dienst Hall­statt in unweg­sa­mes Schrofen­ge­län­de auf und konn­ten „Racker“ gegen 10.00 Uhr tat­säch­lich fin­den und gesund ins Tal brin­gen.

Quel­le: BRD Hall­statt