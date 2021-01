Gmundner „Lichtersee“ für Zusammenhalt & Solidarität

Am Ufer des Traun­sees beginnt sich seit Mitt­woch der Gmund­ner „Lich­ter­see“ aus­zu­brei­ten, ein wich­ti­ges Zei­chen im öffent­li­chen Raum. Vier der fünf Frak­tio­nen des Gmund­ner Gemein­de­rats sind sich dar­in einig, dass die Stra­ße auch jenen gehört, die Zusam­men­halt, Soli­da­ri­tät, Empa­thie, Wert­schät­zung und Dia­log wol­len. Die Stadt­po­li­ti­ke­rIn­nen laden alle Men­schen ein, ihr Licht dazu­zu­stel­len.

Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner sind von den Aus­wir­kun­gen der Covid-19-Pan­de­mie auf die unter­schied­lichs­ten Arten betrof­fen. In solch einer ange­spann­ten Situa­ti­on ist es in einer Demo­kra­tie wich­tig, Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten ohne auf­ge­heiz­te Emo­tio­nen zu klä­ren und Lösun­gen für Wege aus der Kri­se zu fin­den.

Die gro­ße Mehr­heit der Men­schen hält sich eigen­ver­ant­wort­lich an die aktu­ell not­wen­di­gen Maß­nah­men, um ihren Bei­trag zur Bekämp­fung der Pan­de­mie zu leis­ten. Es ist not­wen­dig, die­se gro­ße Men­ge an Men­schen sicht­bar zu machen – ohne selbst epi­de­mio­lo­gisch gefähr­lich zu han­deln. Denn Kri­sen wer­den soli­da­risch bewäl­tigt.

Frak­tio­nen des Gmund­ner Gemein­de­rats set­zen daher gemein­sam mit der Bevöl­ke­rung ein sicht­ba­res Zei­chen und initi­ie­ren einen Lich­ter­see des Dan­kes und der Soli­da­ri­tät am Rat­haus­platz. Mit dem Ent­zün­den einer Ker­ze drü­cken die Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der vier Par­tei­en ihren Dank und ihre Soli­da­ri­tät aus mit allen

die auf Inten­siv­sta­tio­nen und nor­ma­len Covid-Sta­tio­nen arbei­ten,

die in Kran­ken­häu­sern, Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und Apo­the­ken ihren Dienst ver­rich­ten

die Blau­licht-Orga­ni­sa­tio­nen und öffent­li­chen Ver­kehr auf­recht erhal­ten,

die uns in Super­märk­ten, Dro­ge­rie­märk­ten und deren Lie­fe­ran­ten mit allem Wich­ti­gen ver­sor­gen,

die in Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und in der öffent­li­chen Ver­wal­tung ihr Bes­tes geben,

die in Kurz­ar­beit sind oder ihre Arbeits­stel­le ver­lo­ren haben,

die ihre Exis­tenz gefähr­det sehen,

die sich ein­sam, ängst­lich oder über­for­dert füh­len,

die als jun­ge Men­schen erschwert in ihr (Arbeits-)Leben star­ten,

die unter Mehr­fach­be­las­tun­gen lei­den,

die als expo­nier­te Per­so­nen ver­mehrt Dro­hun­gen erhal­ten.

Die Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter wün­schen allen Infi­zier­ten bal­di­ge Gene­sung. Sie geden­ken der 87 Covid-Todes­fäl­le im Bezirk Gmun­den seit Pan­de­mie­be­ginn und drü­cken den Ange­hö­ri­gen ihr beson­de­res Mit­ge­fühl aus. (Stand: 26. 1. 2021; Quel­le: covid19-dashboard.ages.at/dashboard_Tod.html)

Ab dem Nach­mit­tag des 27. Jän­ner 2021 sind alle Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner ein­ge­la­den, im Zuge ihres Ein­kau­fes oder Spa­zier­gan­ges ihre Ker­ze am Rat­haus­platz dazu­zu­stel­len, um eben­falls ihre Soli­da­ri­tät aus­zu­drü­cken. Die Bot­schaft lau­tet: Wir hal­ten uns wei­ter­hin an Abstand und Mas­ke, an Hand­des­in­fek­ti­on und Kon­takt­re­duk­ti­on, damit wir gemein­sam die Zahl der Covid-19-Neu­in­fek­tio­nen redu­zie­ren und in Fol­ge das sozia­le Leben wie­der sicher auf­neh­men kön­nen.

Mag. Ste­fan Krapf, Bür­ger­meis­ter

Augus­te Thal­lin­ger, Frak­ti­ons­ob­frau, ÖVP

Catha­ri­na Held, Gemein­de­rä­tin, SPÖ

Dr. Andre­as Hecht, Frak­ti­ons­ob­mann, BIG

DI Dr.in Uli Feicht­in­ger, Frak­ti­ons­ob­frau, Grü­ne

Stel­lung­nah­men

Auch in Gmun­den sind zahl­rei­che Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger der­zeit von der Coro­na-Pan­de­mie auf sehr unter­schied­li­che Art und Wei­se betrof­fen. Mit unse­rer über­frak­tio­nel­len Akti­on des ‚Lich­ter­sees‘ wol­len wir dem medi­zi­ni­schen und pfle­gen­den Per­so­nal in den Kran­ken­häu­sern, den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern des Roten Kreu­zes sowie aller Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, den ehren­amt­lich täti­gen Men­schen in den diver­sen sozia­len Ein­rich­tun­gen, der Exe­ku­ti­ve und der Beleg­schaft der BH sowie all jenen, die auf­grund von COVID-19 in erheb­li­chem Aus­maß belas­tet sind, unse­ren größ­ten Respekt und unse­re auf­rich­ti­ge Wert­schät­zung zum Aus­druck brin­gen. Wir füh­len aber auch mit jenen Men­schen aller Genera­tio­nen, die auf­grund der Kri­se mit Sor­gen, Nöten, exis­ten­ti­el­len Ängs­ten, Frus­tra­ti­on, Arbeits­lo­sig­keit, mas­si­ven Ein­schrän­kun­gen, Unmut bis hin zur Ver­zweif­lung kon­fron­tiert sind. Im Beson­de­ren sind unse­re Gedan­ken auch bei den an Coro­na erkrank­ten und an die­sem Virus ver­stor­be­nen Mit­men­schen sowie deren Fami­li­en. Der ‚Lich­ter­see‘ ist ein kla­res, ein­heit­li­ches Zei­chen der Gmund­ner Stadt­po­li­tik für Zusam­men­halt, Soli­da­ri­tät und ein von Empa­thie getra­ge­nes Mit­ein­an­der.

Mag. Ste­fan Krapf, Bür­ger­meis­ter

„Wann bekom­me ich end­lich wie­der mein „nor­ma­les Leben“ zurück?“ Die­se Fra­ge stellt sich wohl jeder in die­ser schwie­ri­gen Zeit. Wo bleibt mein Recht als Bür­ger, mein Recht auf Frei­heit, Spaß und Selbst­be­stim­mung? Aber in einer Gesell­schaft hat man nicht nur Rech­te, son­dern auch Pflich­ten. Alle unse­re Rech­te sind rela­tiv – anders kann eine Gesell­schaft gar nicht funk­tio­nie­ren. Wir haben das Pri­vi­leg, den Lock­down im Salz­kam­mer­gut zu ver­brin­gen. Wir kön­nen mit klei­nen Wan­de­run­gen direkt vor der Haus­tü­re dem Druck ent­flie­hen. Wir wer­den mit einer herr­li­chen Natur für die Ent­beh­run­gen und for­dern­den Maß­nah­men ent­schä­digt. Bei den vie­len Gesprä­chen in der Fami­lie, mit Freun­den und Bekann­ten bemerkt man immer mehr die Spal­tung der Bevöl­ke­rung. Es gibt die Grup­pe, die aus Angst vor Krank­heit und Sor­ge um die Ange­hö­ri­gen alle Maß­nah­men befol­gen. Es gibt aber auch die Men­schen, die durch die gro­ße Ver­än­de­rung in ihrem Leben durch Maß­nah­men und Ver­zich­te ver­zwei­feln und durch die lan­ge Dau­er der Pan­de­mie immer kri­ti­scher der Situa­ti­on gegen­über ste­hen. Las­sen wir uns in Gmun­den in die­ser her­aus­for­dern­den Pha­se der Coro­na Pan­de­mie nicht spal­ten! Set­zen wir gemein­sam ein Zei­chen der Soli­da­ri­tät und Ver­ständ­nis. Den­ken wir an die Berufs­grup­pen, die jeden Tag durch die Pan­de­mie gefor­dert sind. Bedan­ken wir uns bei ihnen mit einem Zei­chen der Wert­schät­zung.

Augus­te Thal­lin­ger, Frak­ti­ons­ob­frau, ÖVP

Aktu­ell hat uns der Lock­down 3.0 fest im Griff und nie­mand von uns kann ihm ent­kom­men. Vie­le Mit­men­schen sind über­for­dert mit der Situa­ti­on — Stress in der Fir­ma bzw. im Betrieb, evtl. Home­of­fice, Home-Schoo­ling mit den Kin­dern zu Hau­se, die eine Flut an Haus­auf­ga­ben und Übun­gen bekom­men, die Fami­li­en sit­zen seit Wochen auf­ein­an­der und jedem fällt regel­recht die Decke auf den Kopf, ande­re wur­den in Kurz­ar­beit geschickt, vie­le wur­den gekün­digt und sind nun arbeits­los, Kran­ken­häu­ser und Pfle­ge­sta­tio­nen sind über­füllt bzw. per­so­nell unter­be­setzt, etc. Die Lis­te lässt sich unend­lich fort­füh­ren. Wir sol­len aber trotz­dem alle an einem Strang zie­hen und ver­su­chen, die­se Situa­ti­on so gut wie mög­lich zu bewäl­ti­gen und auf­ein­an­der Rück­sicht neh­men. Es ist sehr schön zu sehen, dass sich eini­ge Gmund­ner Frak­tio­nen zusam­men­ge­schlos­sen haben, um an besag­tem Stang zu zie­hen. Gemein­sam sind wir stark und gemein­sam kön­nen wir unse­ren Mit­men­schen hel­fen. Die­se Ein­heit wol­len wir mit dem „Lich­ter­see“ aus­drü­cken und den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern von Gmun­den zei­gen, dass wir allen Berufs­grup­pen und Mit­men­schen für ihre Arbeit und Unter­stüt­zung in die­ser schwe­ren Zeit dan­ken.

Catha­ri­na Held, Gemein­de­rä­tin und Vor­sit­zen­de des Gesund­heits­aus­schus­ses, SPÖ

Die all­ge­mei­ne Unge­duld wird spür­bar und in Form der Demons­tra­tio­nen sicht­bar. Wir alle haben die Restrik­tio­nen zur Bekämp­fung der Pan­de­mie satt und seh­nen uns nach unse­rem „alten“ Leben zurück. Durch­aus nach­voll­zieh­ba­re und teils legi­ti­me Kri­tik an wider­sprüch­li­chen Vor­ga­ben wird lau­ter und führt zu For­de­run­gen, dass die­ser oder jener Ent­schei­dungs­trä­ger „weg muss“. Wer aber jeden­falls weg muss, ist das Covid-19-Virus; und dafür ist ein Bei­be­hal­ten sinn­vol­ler und gut kom­mu­ni­zier­ter Maß­nah­men ein­fach alter­na­tiv­los. Die nächs­ten paar Mona­te bis zu einer grei­fen­den Durch­imp­fungs­ra­te und einer Ent­span­nung durch die war­me Jah­res­zeit wer­den uns noch vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen stel­len und vie­len Men­schen enor­me Stra­pa­zen und exis­ten­zi­el­le Ängs­te berei­ten. Und genau die­sen Men­schen gilt es jetzt unse­re Soli­da­ri­tät zum Aus­druck zu brin­gen!

Dr. Andre­as Hecht, Frak­ti­ons­ob­mann, BIG

Ja, Covid-19 hin­ter­lässt sei­ne Spu­ren: in den Spi­tä­lern, in den Alters­hei­men, in den Schu­len, am Arbeits­markt, in den Geld­bör­sen, in unse­rem All­tag und in unse­rer Psy­che. Umso wich­ti­ger ist es, zusam­men zu ste­hen und gemein­sam Lösun­gen und Aus­we­ge aus der Kri­se zu fin­den. All die Anstren­gun­gen und all der Unmut über die Situa­ti­on will auch aus­ge­drückt wer­den – dazu wäh­len wir die­ses Zei­chen der Soli­da­ri­tät: In schwie­ri­gen Zei­ten den­ken wir an ein­an­der und unter­stüt­zen, wo immer mög­lich. Denn wenn wir den Kopf in den Sand ste­cken, ver­schwin­det das Virus trotz­dem nicht. Die Geschich­te zeigt, dass Kri­sen durch soli­da­ri­sches Han­deln gemeis­tert wer­den: Men­schen hal­ten zusam­men, weil die gemein­sa­me Her­aus­for­de­rung grö­ßer und bedeu­ten­der ist als die Unter­schei­dung in ver­schie­de­ne Lager. Es braucht den Bei­trag jeder ein­zel­nen Per­son, um die Infek­ti­ons­zah­len zu sen­ken und in Fol­ge die not­wen­di­gen Maß­nah­men zu been­den. Denn Zusam­men­halt ist kei­ne Ein­bahn­stra­ße: Er for­dert Soli­da­ri­tät, Empa­thie, sozia­len Aus­gleich und gegen­sei­ti­ge Unter­stüt­zung von allen.

DI Dr.in Uli Feicht­in­ger, Frak­ti­ons­ob­frau, Grü­ne

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmun­den