Mandatszuwachs für Bauernbund nach Landwirtschaftskammerwahl

Bei der Land­wirt­schafts­kam­mer­wahl 2021 konn­te der Bau­ern­bund (ÖVP) von Traun­kir­chen sie­ben der sie­ben mög­li­chen Man­da­te für sich gewin­nen. Bei einer Wahl­be­tei­li­gung von 47,48% konn­te der Bau­ern­bund Traun­kir­chen 78,79% der Stim­men (plus ein Man­dat) auf sich ver­ei­nen. Auf die SPÖ und die Grü­nen ent­fie­len je 7,58%, auf den Unab­hän­gi­gen Bau­ern­ver­band 4,55% und auf die Frei­heit­li­chen Bau­ern 1,52% der Stim­men.

Bau­ern­bund­ob­mann Ste­phan Wolfs­gru­ber trat erst­mals als Spit­zen­kan­di­dat ein. Er hat ein moti­vier­tes Team um sich, das sich in den nächs­ten Jah­ren für die Anlie­gen der Land- und Forst­wir­te, sowie aller, die in die­sem Bereich arbei­ten, ein­set­zen wird. „Dass wir alle Man­da­te im Orts­bau­ern­aus­schuss stel­len, freut mich sehr. Das ist aber auch eine hohe Ver­ant­wor­tung. Ich wer­de ein Ansprech­part­ner für alle Land- und Forst­wir­te in unse­rer Gemein­de sein. Ich rei­che allen die Hand und freue mich auf die Zusam­men­ar­beit.“, betont Wolfs­gru­ber.

Für Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl und Vize­bür­ger­meis­ter Andre­as Moser sind die Land- und Forst­wir­te, sowie alle die im Bereich der Land- und Forst­wirt­schaft arbei­ten wesent­li­che Grund­pfei­ler einer Gemein­de. „Die Bau­ern­schaft ver­sorgt uns mit Top-Lebens­mit­teln, sie pflegt unse­re Kul­tur­land­schaft und leis­tet einen gro­ßen Bei­trag inner­halb der Gemein­de.“, ist Schragl dank­bar.

Die Gemein­de unter­stützt die Land- und Forst­wir­te mit einer eige­nen Agrar-För­de­rung in Höhe von rund 6.000 Euro. „Uns ist durch­aus bewusst, dass das im Ein­zel­nen nur ein klei­ner Bei­trag ist, doch soll das auch eine Aner­ken­nung für die Leis­tun­gen der Land- und Forst­wirt­schaft dar­stel­len.“, ergänzt Vize­bür­ger­meis­ter und Finanz­re­fe­rent Andre­as Moser.

Bür­ger­meis­ter Schragl wird das neue Team – sobald sie im Amt sind – zu einem Gespräch ins Gemein­de­amt ein­la­den. Ziel der Gemein­de ist es in Zukunft noch mehr mit den Land- und Frost­wirt­schafts­be­trie­ben zusam­men­zu­ar­bei­ten und sie best­mög­lich zu unter­stüt­zen.

„Ich gra­tu­lie­re Ste­phan Wolfs­gru­ber sehr herz­lich zu sei­nem groß­ar­ti­gen Erfolg. Er konn­te ein Man­dat für den Bau­ern­bund dazu­ge­win­nen und stellt somit mit sei­nem Bau­ern­bund alle Man­da­te in der Orts­bau­ern­schaft. Das ist eine gro­ße Ver­ant­wor­tung, der Ste­phan sicher sehr gut nach­kom­men wird. Ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit.“, so Schragl der dem Bau­ern­bund gemein­sam mit Moser gra­tu­liert.

Foto: Gemein­de Traun­kir­chen