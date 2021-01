Neues bei der FF Aurachkirchen

Die Feu­er­wehr Aurach­kir­chen hat einen neu­en Lot­sen- und Nach­rich­ten­kom­man­dant

Kame­ra­din BI Ines Mir­la­cher war jah­re­lang mit die­ser Auf­ga­be bei der Feu­er­wehr Aurach­kir­chen (Gemein­de Ohls­dorf) betraut und leg­te die­se Funk­ti­on zurück. “Es fällt mir leicht, weil ich in Gün­ter Riedl einen Nach­fol­ger hab, auf den ich mich bereits im Vor­feld immer ver­las­sen konn­te. Als Lot­sin blei­be ich ja erhal­ten. Ich hab mit Öffent­lich­keits­ar­beit, Pres­se­aus­sen­dun­gen und unse­rem Foto­ar­chiv nach­wie­vor noch genug zu tun”, so Mir­la­cher.

Man glaubt gar nicht wie vie­le Diens­te in “nor­ma­len” Zei­ten zu koor­di­nie­ren sind, und die­se Zeit wird es nach Coro­na wie­der geben, ange­fan­gen von kirch­li­chen Fes­ten, Begräb­nis­sen und natür­lich der Haupt­auf­ga­be, Siche­rung bei Ein­sät­zen und Übun­gen, ist das Jah­res­pen­sum der Lot­sen­stun­den ein Enor­mes. Manch­mal hat man in fünf Minu­ten sei­ne Frei­wil­li­gen, hin und wie­der braucht man Tage, es kommt immer auf den Wochen­tag und die Uhr­zeit an, es ist und bleibt eine ehren­amt­li­che Tätig­keit, Dan­ke allen, die sich dafür Urlaub neh­men.

Die FF bedankt sich für die jah­re­lan­ge Tätig­keit und wünscht dem Kame­ra­den Gün­ther Riedl alles Gute für den neu­en Auf­ga­ben­be­reich.

Foto: Gün­ther Riedl, Ines Mir­la­cher