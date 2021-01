Person lag zwei Tage hilflos in Wohnung

Am 4.1.2021, um etwa 18 Uhr, wur­de die Feu­er­wehr Alt­müns­ter zu einer Tür­öff­nung in die Markt­stra­ße alar­miert. Die­se hat sich in wei­te­re Fol­ge zu einer Per­so­nen­ret­tung mit der Tele­skop­mast­büh­ne ent­wi­ckelt. In besag­ter Woh­nung lag eine Per­son bereits 2 Tage und konn­te sich nicht mehr selbst hel­fen.

In Zusam­men­ar­beit mit dem RK Gmun­den und der Poli­zei, konn­te der Pati­ent scho­nend aus der Woh­nung im 4. Stock geret­tet und dem Ret­tungs­team über­ge­ben wer­den. Nach etwa 1 Stun­de konn­te der Ein­satz been­det wer­den und die Ein­satz­kräf­te wie­der ein­rü­cken, sowie die Ein­satz­be­reit­schaft her­stel­len.

Bericht und Fotos: FF Alt­müns­ter