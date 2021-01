Schwerverletzte Person bei Brand in Altmünster aus Wohnung gerettet

Ein Woh­nungs­brand in einem Mehr­par­tei­en­wohn­haus in Alt­müns­ter hat am Diens­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den eine schwer­ver­letz­te Per­son gefor­dert.

Vier Feu­er­weh­ren wur­den zu einem Brand in einem Mehr­par­tei­en­wohn­haus alar­miert. “Beim Ein­tref­fen haben wir bei der Erkun­dung fest­ge­stellt, dass ein­fach eine Türe mit Ruß von außen schon beschla­gen war. Wir sind dann gewalt­sam in die Woh­nung ein­ge­drun­gen, weil nie­mand geöff­net hat. Im Anschluss hat der Atem­schutz­trupp eine Per­son vor­ge­fun­den — lie­gend — und hat die­se mit­tels Crashret­tung eigent­lich her­aus­ge­bracht und dem Roten Kreuz über­ge­ben”, schil­dert Chris­ti­an Gru­ber, Ein­satz­lei­ter der Feu­er­wehr Alt­müns­ter.

Wir sind mit einem Innen­an­griff vor­ge­gan­gen, es war das Brand­ge­sche­hen nicht so groß. Wir haben das rela­tiv schnell kon­trol­lie­ren kön­nen. Es war aber die wei­te­re Her­aus­for­de­rung für die Feu­er­weh­ren, dass wir ein­fach die Nach­bar­woh­nun­gen teil­wei­se öff­nen haben müs­sen, um nach­zu­kon­trol­lie­ren, ob dort nicht irgend­wel­che Rauch­ga­se sich befin­den. Es waren aus dem Pflicht­be­reich Alt­müns­ter vier Feu­er­weh­ren im Ein­satz”,

Die ver­letz­te Per­son wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che wur­den durch die Poli­zei ein­ge­lei­tet.

Bericht & Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber