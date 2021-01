Stellungnahme zum Lichtersee

Grü­nen Akti­vis­tin­nen berich­ten

Ja, Covid-19 hin­ter­lässt sei­ne Spu­ren: in den Spi­tä­lern, in den Alters­hei­men, in den Schu­len, am Arbeits­markt, in den Geld­bör­sen, in unse­rem All­tag und in unse­rer Psy­che. Umso wich­ti­ger ist es, zusam­men­zu­ste­hen und gemein­sam Lösun­gen und Aus­we­ge aus der Kri­se zu fin­den.

Natür­lich will der Unmut über die anstren­gen­de und uner­freu­li­che Situa­ti­on auch aus­ge­drückt wer­den. Das ist Teil unse­res demo­kra­ti­schen Fun­da­ments und das gilt es auch auf­recht zu erhal­ten. Doch rechts­ex­tre­me Orga­ni­sa­tio­nen und Bewe­gun­gen, deren Ziel die Desta­bi­li­sie­rung der Gesell­schaft ist, ver­su­chen die­sen Unmut über die Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Kri­se für ihre poli­ti­sche Agen­da zu nut­zen.

Die Geschich­te zeigt, dass Kri­sen am bes­ten durch soli­da­ri­sches Han­deln gemeis­tert wer­den: Men­schen hal­ten zusam­men, weil die gemein­sa­me Her­aus­for­de­rung grö­ßer und bedeu­ten­der ist als die Unter­schei­dung in ver­schie­de­ne Lager. Denn Zusam­men­halt ist kei­ne Ein­bahn­stra­ße. Er for­dert Soli­da­ri­tät, Empa­thie und gegen­sei­ti­ge Unter­stüt­zung von allen – von Jun­gen und Alten, von Arbeiter*innen, Ange­stell­ten, Selb­stän­di­gen, Pensionist*innen und Unternehmer*innen. Mit dem Lich­ter­see des Dan­kes und der Soli­da­ri­tät wol­len wir genau dies zum Aus­druck brin­gen: Wir sind vie­le und wir hal­ten zusam­men.

Wie kön­nen wir als Pri­vat­per­so­nen in Gmun­den ganz kon­kret Soli­da­ri­tät leben? Etwa, indem wir Kon­takt zu ein­sa­men Mit­men­schen auf­neh­men, Älte­re bei ihren online und off­line Erle­di­gun­gen unter­stüt­zen, Kin­dern „Momen­te der Nor­ma­li­tät“ ermög­li­chen, im loka­len Han­del ein­kau­fen, Mas­ke tra­gen, Abstand hal­ten, wei­ter­hin Kon­tak­te redu­ziert hal­ten, uns aber auch gemein­sam dar­auf freu­en, uns wie­der unein­ge­schränkt zu begeg­nen. Auch sich imp­fen zu las­sen, ist ein Zei­chen die­ser Soli­da­ri­tät.

Zusam­men­halt braucht sozia­le Aus­ge­wo­gen­heit und sozia­len Aus­gleich. Die Stadt­ge­mein­de ist eben­so auf­ge­for­dert, sich soli­da­risch zu zei­gen. Ger­ne brin­gen wir Grü­ne uns mit unse­ren Ideen für eine Unter­stüt­zung der Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner ein, bei­spiels­wei­se:

• Finanz­schwä­che­ren kos­ten­lo­se FFP2 Mas­ken zur Ver­fü­gung stel­len;

• Här­te­fäl­le über Zuschüs­se abfe­dern;

• Schu­len bei der Anschaf­fung von CO2-Mess­ge­rä­ten unter­stüt­zen.

Wir sind über­zeugt davon, dass es ganz beson­ders wich­tig ist, dass wir Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner soli­da­risch gestärkt aus die­ser Pan­de­mie hin­aus­ge­hen. Solch ein Gemein­schafts­ge­fühl unter­stützt uns dabei, in Zukunft wei­te­re Her­aus­for­de­run­gen erfolg­reich zu meis­tern.

Foto: Leo­nie Stü­ger, Die Grü­nen Gmun­den