Technik-Mittelschule Gmunden-Stadt hat als Kernkompetenz Berufsorientierung

Eine Koope­ra­ti­on mit 14 regio­na­len Part­ner­fir­men aus Gewer­be und Indus­trie macht die Kern­kom­pe­tenz der MS Gmun­den-Stadt aus. Im Wer­ben um Anmel­dun­gen, die ab sofort mög­lich sind, ist eine facet­ten­rei­che Berufs­ori­en­tie­rung ein Trumpf, auf den wir hier aus­drück­lich hin­wei­sen. Die Betrie­be von Hein­zel Paper und Miba in Laa­kir­chen über SEMA und Wup­per­mann in Alt­müns­ter bis zur Wolf Sys­tem­bau GmbH in Scharn­stein bie­ten nicht nur das übli­che Schnup­pern an. Dazu kom­men Unter­richt direkt in den Fir­men und Work­shops, die Fir­men­mit­ar­bei­ter in der Schu­le abhal­ten.

Die TMS führt eine Schwer­punkt­klas­se “Tech­nik & Natur­wis­sen­schaf­ten”, hält Talent­för­der­kur­se ab, bie­tet Wahl­pflicht­ge­gen­stän­de an und for­ciert digi­ta­le Fer­tig­kei­ten (Infor­ma­tik, Pro­gram­mie­ren, Robo­tik und 3D-Druck im haus­ei­ge­nen 3D-Druck-Saal, Note­books für alle).

Für die Vor­be­rei­tung auf wei­ter­füh­ren­de Schu­len besteht über­dies eine enge Zusam­men­ar­beit mit der HAK Gmun­den, der HTL Wels und der Mode­schu­le Eben­see.

Details und Ter­min­ver­ein­ba­run­gen für indi­vi­du­el­le Besu­che:

www.mittelschule-gmundenstadt.at

Foto: TMS Gmun­den-Stadt