Traunkirchen als „Gesunde Gemeinde“ zertifiziert

Traun­kir­chen wur­de wie­der als „Gesun­de Gemein­de“ von Sei­ten des Lan­des Ober­ös­ter­reich zer­ti­fi­ziert. Arbeits­kreis­lei­te­rin Rosa Lüf­tin­ger freut sich mit ihrem Team über die­se hohe Aus­zeich­nung. Gesund­heit wird in der Gemein­de Traun­kir­chen „Groß“ geschrie­ben. „Gera­de in die­sen Zei­ten ist Gesund­heits­vor­sor­ge wich­ti­ger denn je. Lei­der konn­ten wir den letz­ten Mona­ten kei­ne Ver­an­stal­tun­gen abhal­ten. In die­sem Jahr wird in unse­rer Arbeit ein Schwer­punkt auf Prä­ven­ti­on gelegt. Auch der Stamm­tisch für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge soll so bald wie mög­lich wei­ter­ge­führt wer­den.“, so Rosa Lüf­tin­ger.

Arbeits­kreis­lei­te­rin Lüf­tin­ger trat an die Gemein­de mit dem Vor­schlag her­an die gesam­te Bevöl­ke­rung mit kos­ten­lo­sen FFP‑2 Schutz­mas­ken aus­zu­stat­ten. Die­ser Vor­schlag wur­de umge­hend auf­ge­grif­fen und die Gemein­de Traun­kir­chen stellt mit 27. Jän­ner 2021 für jede Traun­kirch­ne­rin bzw. jeden Traun­kirch­ner mit Haupt­wohn­sitz zwei sol­cher Mas­ken zur Ver­fü­gung. Die­se kön­nen am Gemein­de­amt abge­holt wer­den oder unter gemeindeamt@traunkirchen.ooe.gv.at bzw. 07617–2255 bestellt wer­den. Die Zusen­dung erfolgt per Post. „Ich freue mich, dass wir hier die Traun­kirch­ne­rin­nen und Traun­kirch­ner rasch und unbü­ro­kra­tisch unter­stüt­zen kön­nen.“, so Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl.

Durch das gro­ße Enga­ge­ment des Arbeits­krei­ses „Gesun­de Gemein­de“ wur­den in der Ver­gan­gen­heit gute Ver­an­stal­tun­gen durch­ge­führt. So zum Bei­spiel der Stamm­tisch für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, diver­se Fach­ex­kur­sio­nen und ein Vor­sor­ge­abend für die Gesund­heit mit Fach­ärz­ten zur Krebs- und Gesund­heits­vor­sor­ge.

„Der Arbeits­kreis Gesun­de Gemein­de ist eine sinn­vol­le und wich­ti­ge Ein­rich­tung in unse­rer Gemein­de.“, so Vize­bür­ger­meis­ter Andre­as Moser, der gemein­sam mit Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl der Arbeits­kreis­lei­te­rin zur Zer­ti­fi­zie­rung gra­tu­lier­te.

Foto: Gemein­de Traun­kir­chen