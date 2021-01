Unterstützung für Wildtierstation Reindlmühl

Hof­la­den Kirch­gat­te­rer aus Ohls­dorf und Zoo­fach­ge­schäft Schie­mel aus Pins­dorf unter­stüt­zen die Wild­tier­sta­ti­on in Reindl­mühl

Im Herbst 2020 hat sich Micha­el Kirch­gat­te­rer bereit erklärt, die Wild­tier­sta­ti­on mit Gemü­se­spen­den zu unter­stüt­zen. Dar­aus wur­de eine per­fek­te Koope­ra­ti­on: „Für mich ist es sehr wich­tig, dass ich Aus­schuss­wa­re nicht ver­nich­ten muss, so kann ich mei­ne Pro­duk­te zu 100% ver­wer­ten.“ so Micha­el Kirch­gat­te­rer im Gespräch.

Der Fami­li­en­be­trieb in Ohls­dorf bewirt­schaf­tet etwa 30ha die Fel­der, auf denen haupt­säch­lich Feld­ge­mü­se und Kar­tof­fel ange­baut wer­den, die Groß­teils im hof­ei­ge­nen Laden ver­kauft wer­den. Aber auch Getrei­de wie Raps, Wei­zen und Gers­te wer­den eben­so pro­du­ziert, wie auch seit 2006 ver­schie­de­ne Öle.

Ein wei­te­rer Part­ner ist Moni­ka Marin­ger von Zoo Schie­mel. Neben dem Online­shop steht im Geschäft in Pins­dorf eine Spen­den­box für die Tier­freun­de bereit, um die Wild­tier­sta­ti­on finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. So kamen im Novem­ber und Dezem­ber 415,34 Euro zusam­men, die kurz nach Weih­nach­ten über­ge­ben wur­den.

„Ich bin mei­nen Kun­den sehr dank­bar für die regio­na­le Treue und das Ver­trau­en in die­ser schwie­ri­gen Zeit.“ sagt Frau Marin­ger. Vie­le Tier­be­sit­zer haben für ihre Lieb­lin­ge groß­zü­gig Geschen­ke gekauft, die Favo­ri­ten waren Kuschel­tie­re für Hun­de und Lecker­lis für Hams­ter und Kat­zen.

Eine sicht­lich dank­ba­re Gabi Kaar: „Ich bin bei­den sehr dank­bar für die Unter­stüt­zung und freue mich auf die wei­te­re Zusam­men­ar­beit!“ So muss, dank der Gemü­se­spen­den aus Ohls­dorf, für die Wild­tie­re kein Gemü­se mehr zuge­kauft wer­den.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer