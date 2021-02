ASVÖ NordicSkiteam wieder erfolgreich

Ath­le­tin Eli­sa Deu­bler bei ers­tem Schü­ler-Aus­tria­cup der Win­ter­sai­son wie­der ganz vor­ne

Stei­ner Max bei Welt­cup in Wil­lin­gen dabei

End­lich war es auch für die Schü­le­rIn­nen in die­sem Win­ter so weit. In Vil­lach fand am letz­ten Wochen­en­de der ers­te Bewerb im Schü­ler-Aus­tria­cup im Sprung­lauf und in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on statt. Ganz vor­ne misch­te – wie auch schon im Herbst- Eli­sa Deu­bler mit, die am ers­ten Bewerbs­tag in bei­den Sprung­durch­gän­gen jeweils die Best­wei­te mit 58,5m und 59m erreich­te und somit die Kon­kur­renz sou­ve­rän in Schach hielt. Am 2. Tag ging sie wie­der als Füh­ren­de in den 2. Durch­gang, der jedoch dann nicht nach Wunsch gelang. So muss­te sie sich mit Platz 2 zufrie­den­ge­ben. In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on hol­te sie sich dann in der Loi­pe aber auch für die­sen Tag noch einen Sieg.

Die Bur­schen schlu­gen sie auch sehr gut. Chris­to­pher Kain beleg­te Rang 17 am ers­ten Tag und sprang am zwei­ten Tag auf Platz 15. In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on konn­te er sich mit einer guten Lang­lauf­leis­tung auf Rang 14 vor­schie­ben. Nico Kol­ler beleg­te die Rän­ge 23 und 25 im Sprin­gen und Platz 22 in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on. In der Klas­se der Schü­ler II konn­te sich Jakob Peer am ers­ten Bewerbs­tag noch mit Sprün­gen auf 53,5. Und 54,5m bei gerin­ger Anlauf­län­ge im Mit­tel­feld plat­zie­ren. Er wur­de Neun­zehn­ter. Am zwei­ten Tag wur­de er wegen sei­nes Sprung­an­zu­ges lei­der dis­qua­li­fi­ziert. Rapha­el Lip­pert beleg­te die Rän­ge 35 und 31. In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on lief er auf Platz 21.

Wäh­ren die Schü­ler in Vil­lach am Start waren, durf­te sich Max Stei­ner wie­der im Welt­cup auf der größ­ten Groß­schan­ze der Welt in Wil­lin­gen ver­su­chen. Am Sams­tag erreich­te er Rang 35. Am Sonn­tag mach­te der Wind ein fai­res Sprin­gen fast unmög­lich. Es wur­de nur ein Durch­gang durch­ge­führt.

Foto: Dani­el Keil