Das BG/BRG Bad Ischl stellt sich vor

Das BG / BRG Bad Ischl bie­tet neu­gie­ri­gen und wiss­be­gie­ri­gen jun­gen Men­schen die Mög­lich­keit, sich in einer modern aus­ge­stat­te­ten und licht­durch­flu­te­ten Schu­le das Rüst­zeug für die Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Gesell­schaft zu erwer­ben.

WAS IST UNS WICH­TIG?

Wert­schät­zung im Umgang mit­ein­an­der, die Arbeit an Feh­lern und das Lösen von Kon­flik­ten prä­gen das Lern — und Arbeits­kli­ma eben­so wie Akti­vi­tä­ten, die die Klas­sen­ge­mein­schaft för­dern.

SCHUL­PRO­FIL UNTER­STU­FE

• Die ers­ten bei­den Klas­sen wer­den gemein­sam als all­ge­mein­bil­den­de höhe­re Schu­le geführt, ab der 3. Klas­se kön­nen die Schüler/innen dann ihren Nei­gun­gen ent­spre­chend ent­we­der das Gym­na­si­um mit sprach­li­chem Schwer­punkt oder das Real­gym­na­si­um mit mathe­ma­ti­scher Schwer­punkt­set­zung besu­chen.

• Alle Schüler/innen des Gym­na­si­ums und Real­gym­na­si­ums wer­den in der ers­ten und zwei­ten Klas­se jeweils eine Unter­richts­ein­heit in digi­ta­ler Grund­bil­dung unter­rich­tet, die dann in der drit­ten und vier­ten Klas­se in ver­schie­de­ne Unter­richts­fä­cher inte­griert ver­mit­telt wird.

• Eine Klas­se des Real­gym­na­si­ums wird in der Unter­stu­fe als Netz­werk­klas­se geführt. Zusätz­lich zur digi­ta­len Grund­bil­dung wird ver­tie­fend der Unter­richts­ge­gen­stand „Infor­ma­tik“ unter­rich­tet.

LERN­BE­TREU­UNG (LeBe) AM NACH­MIT­TAG

Von der 1. bis zur 4. Klas­se kön­nen die Schüler/innen sich für die LeBe anmel­den, wo am Nach­mit­tag Haus­übun­gen und Lern­vor­be­rei­tung gemein­sam mit Fachlehrer/innen in der Schu­le erle­digt wer­den kön­nen.

SCHUL­PRO­FIL OBER­STU­FE

Die neu­struk­tu­rier­te Ober­stu­fe MOvE (Modi­fi­zier­te Ober­stu­fe für ver­tie­fen­de Ent­fal­tung) ermög­licht den Schüler/innen des Gym­na­si­ums und des Real­gym­na­si­ums durch eine Erhö­hung der Stun­den­an­zahl der Wahl­pflicht­ge­gen­stän­de ab der 6. Klas­se eine indi­vi­du­el­le Schwer­punkt­set­zung. Dadurch kön­nen je nach Inter­es­se und Bega­bung krea­ti­ve, natur­wis­sen­schaft­li­che oder sprach­li­che Akzen­te in der Aus­bil­dung gesetzt und unse­re jun­gen Men­schen best­mög­lich auf die Anfor­de­run­gen der Berufs­welt und der Uni­ver­si­tä­ten und Fach­hoch­schu­len vor­be­rei­tet wer­den.

ZUSÄTZ­LI­CHE AKTI­VI­TÄ­TEN

Zur Ver­tie­fung des Regel­un­ter­richts neh­men unse­re Schüler/innen an aktu­el­len Work­shops, Podi­ums­dis­kus­sio­nen, Vor­trä­gen, Semi­na­ren und Exkur­sio­nen teil. Sowohl bei Mathe­ma­tik- als auch bei Fremd­spra­chen- und Rede­wett­be­wer­ben haben die Schüler/innen des BG / BRG Bad Ischl in den letz­ten Jah­ren bewie­sen, dass sie zu den bes­ten Ober­ös­ter­reichs gehö­ren.

FÖR­DE­RUNG DER KREA­TI­VI­TÄT IST UNS EIN GRO­ßES ANLIE­GEN

• Zahl­rei­che krea­ti­ve Pro­jek­te der Schu­le, wie „Fens­ter der Geschich­te“, „Magi­cal Alps“, das Anti-Mob­bing Pro­jekt „Schau hin“ oder das fächer- und jahr­gangs­über­grei­fen­de Pro­jekt „#Müll Too“, wur­den bei Wett­be­wer­ben auf Bun­des- und Lan­des­ebe­ne prä­miert.

• Mit den jähr­li­chen Thea­ter­auf­füh­run­gen macht das BG / BRG Bad Ischl einen wich­ti­gen Aspekt sei­ner krea­ti­ven Arbeit auch der Öffent­lich­keit zugäng­lich.

VIR­TU­EL­LER TAG DER OFFE­NEN TÜR

Auch nach dem vir­tu­el­len Tag der offe­nen Tür fin­det man auf unse­rer Home­page:

• Info über unse­re Schu­le in Form von Arti­keln und Bei­trä­gen

• Video­clips über ver­schie­de­ne Aspek­te unse­res Schul­lall­tags

Ver­tie­fen­de Infor­ma­ti­on zu den in die­sem Bei­trag erwähn­ten Punk­ten fin­den Sie auf unse­rer Home­page.

ANMEL­DUNG AM BG/BRG BAD ISCHL

Die Anmel­dung für die ers­te und fünf­te Klas­se des BG/BRG Bad Ischl für das Schul­jahr 2021/22 ist sowohl tele­fo­nisch als auch vor Ort im Sekre­ta­ri­at von Mon­tag, 15.Februar, bis Frei­tag, 05.März 2021, in der Zeit von 7:30 bis 15:00 Uhr mög­lich. Zwecks Ein­hal­tung der Hygie­ne­maß­nah­men ersu­chen wir alle Eltern, die per­sön­lich in der Schu­le ihre Kin­der anmel­den möch­ten, tele­fo­nisch einen Ter­min mit dem Sekre­ta­ri­at (Tel.:06132/23493) zu ver­ein­ba­ren.

Mit­zu­brin­gen bzw. digi­tal zu über­sen­den (Email­adres­se: bgbadischl.sek@eduhi.at) sind die Geburts­ur­kun­de, die Sozi­al­ver­si­che­rungs­num­mer des Schülers/der Schü­le­rin sowie die Ori­gi­nal-Schul­nach­richt der 4. Klas­se Volks­schu­le bzw. Mit­tel­schu­le. Das Anmel­de­for­mu­lar fin­det man auf unse­rer Home­page in der Rubrik „Down­loads und Links“ unter „For­mu­la­re“.