Erste Dosen AstraZeneca-Impfstoff im Salzkammergut Klinikum Gmunden

In Ober­ös­ter­reich wur­den heu­te die ers­ten Dosen des Impf­stof­fes von Astra­Ze­ne­ca ver­impft. Zur Anwen­dung kommt die­ser in Ober­ös­ter­reich der­zeit im Gesund­heits­be­reich bei Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern in Kran­ken­häu­sern, bei Ordi­na­ti­ons­per­so­nal und bei den Ret­tungs­diens­ten.

Im Febru­ar sind aus heu­ti­ger Sicht in Sum­me mehr als 29.000 Imp­fun­gen mit dem Impf­stoff von Astra­Ze­ne­ca in Ober­ös­ter­reich geplant. Zusam­men mit den in Aus­sicht gestell­ten Impf­stof­fen der ande­ren bei­den bis­her ver­füg­ba­ren Pro­duk­te von BioNtech/Pfizer und Moder­na kön­nen mit Ende des Monats alle Zweit­imp­fun­gen in Alten- und Pfle­ge­hei­men abge­schlos­sen wer­den. Dar­über hin­aus fin­den Erst­imp­fun­gen bei Ret­tungs­diens­ten sowie wei­te­re Imp­fun­gen beim Ordi­na­ti­ons­per­so­nal statt.

„Das Ziel ist, alle ver­füg­ba­ren Impf­stof­fe rasch und mög­lichst breit zu ver­imp­fen. Das ret­tet Leben und schützt das Gesund­heits­we­sen vor Über­las­tung“, sagt Franz Schüt­zen­e­der, Impf­ko­or­di­na­tor des Lan­des OÖ.

Das Land OÖ ist bezüg­lich den wei­te­ren Pla­nun­gen der Impf­mög­lich­kei­ten abso­lut davon abhän­gig, dass in Aus­sicht gestell­te Dosen von Sei­ten des Bun­des auch ver­läss­lich gelie­fert wer­den. Bis­her wur­den in OÖ 62.550 Imp­fun­gen durch­ge­führt. Davon 16.043 zwei­te Teil­imp­fun­gen.

100-pro­zen­ti­ge Wirk­sam­keit des Astra­Ze­ne­ca-Impf­stoffs

Zur Wirk­sam­keit des Astra­Ze­ne­ca Impf­stof­fes sagt Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernd Lam­precht, Vor­stand der Kli­nik für Lun­gen­heil­kun­de am Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Linz:

„Der Vek­tor-Impf­stoff von Astra­Ze­ne­ca hat in den Zulas­sungs­stu­di­en eine 100-pro­zen­ti­ge Wirk­sam­keit bzw. voll­stän­di­ge Ver­hin­de­rung von schwe­ren Erkran­kun­gen bzw. Kran­ken­haus­auf­nah­men gezeigt. Die Wirk­sam­keit gegen alle Erkran­kungs­fäl­le (mil­de Ver­läu­fe ein­ge­schlos­sen) beträgt laut Stu­di­en bereits zwei bis drei Wochen nach der ers­ten Teil­imp­fung ca. 76%. Die­se Wirk­sam­keit kann durch die zwei­te Teil­imp­fung noch­mals erhöht wer­den. Die Wirk­sam­keit ist sowohl für das ursprüng­li­che Virus wie auch für die ‚bri­ti­sche Vari­an­te‘ belegt. Bei ande­ren Muta­tio­nen kann ange­nom­men wer­den, dass Per­so­nen, die aus­nahms­wei­se trotz Imp­fung an COVID-19 erkran­ken, einen mil­de­ren Krank­heits­ver­lauf durch­ma­chen und Kom­pli­ka­tio­nen sowie Todes­fäl­le ver­mie­den wer­den kön­nen.

Die vor­läu­fi­ge Alters­be­gren­zung mit 64 Jah­ren beruht auf dem Umstand, dass in den Zulas­sungs­stu­di­en zu weni­ge Per­so­nen im Alter ab 65 Jah­ren unter­sucht wur­den. Daten zu die­ser Alters­grup­pe wer­den aber bereits erho­ben und soll­ten in abseh­ba­rer Zeit eben­falls in aus­rei­chen­der Zahl vor­lie­gen. Bei den bis­her unter­such­ten älte­ren Per­so­nen hat sich eine gute Wir­kung gezeigt, daher setzt bei­spiels­wei­se Groß­bri­tan­ni­en den Impf­stoff bereits ohne obe­rer Alters­be­gren­zung ein.“

