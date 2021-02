Erstmals Penthesilea Academy in Traunkirchen

In der Gemein­de Traun­kir­chen bahnt sich eine klei­ne Sen­sa­ti­on an. Im Spät­som­mer 2021 fin­det erst­mals die Pen­the­si­lea Aca­de­my statt. Die Pen­the­si­lea Audi­tion Aca­de­my hat es sich zum Ziel gesetzt, jun­ge, talen­tier­te Flö­tis­tin­nen auf ihrem Weg zu einer posi­ti­ven Pro­be­spiel­erfah­rung für gro­ße Orches­ter zu beglei­ten. Im Rah­men der Aka­de­mie soll das breit gefä­cher­te Orches­ter­re­per­toire erar­bei­tet wer­den. In Ein­zel­coa­chings wird die men­ta­le und kör­per­li­che Balan­ce gestärkt, im Ensem­ble wird an den Qua­li­tä­ten als „Team­play­er“ im Orches­ter gefeilt.

Die Lei­tung der Aka­de­mie wird mit Karin Bonel­li von einer her­aus­ra­gen­den Flö­tis­tin vom Orches­ter der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker und der Wie­ner Staats­oper über­nom­men. Bonel­li ist auch Lehr­be­auf­trag­te an der Uni­ver­si­tät für Musik und dar­stel­len­de Kunst in Wien. „Nach­dem mei­ne Wur­zeln zum Teil im Salz­kam­mer­gut lie­gen, habe ich eine enge Bin­dung zur Gemein­de Traun­kir­chen. Ich freue mich auf die neue Her­aus­for­de­rung in Traun­kir­chen. Der Ort ist ein­zig­ar­tig und passt per­fekt als Aus­tra­gungs­stät­te für die Pen­the­si­lea Aca­de­my.“, so Bonel­li.

Im Rah­men der Aka­de­mie wird es auch ein umfang­rei­ches kul­tu­rel­les und musi­ka­li­sches Rah­men­pro­gramm in der Gemein­de Traun­kir­chen. Details dazu wer­den in den nächs­ten Mona­ten bekannt­ge­ge­ben. Es wer­den hoch­ka­rä­ti­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker, sowie tol­le Musik­grup­pen erwar­tet. „Ich freue mich, dass die­se ein­zig­ar­ti­ge Aka­de­mie und das tol­le Rah­men­pro­gramm in unse­rer Gemein­de statt­fin­den. Karin Bonel­li und ihr Team sind eine Berei­che­rung für unse­re Gemein­de.“, hebt Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl her­vor.

Die Pen­the­si­lea Aca­de­my arbei­tet eng mit der Inter­na­tio­na­len Aka­de­mie Traun­kir­chen zusam­men. Ver­an­stal­tun­gen sind unter ande­rem im ehe­ma­li­gen Klos­ter geplant. Auch mit dem Wald­Cam­pus Öster­reich wird es Syn­er­gien geben. Alles in allem stel­len die­se Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen und die Aka­de­mie ein zusätz­li­ches ein­zig­ar­ti­ges Kul­tur­ange­bot in der Gemein­de Traun­kir­chen dar.

Foto: Kle­mens Fell­ner