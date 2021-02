200 “Fetzen” am Faschingmontag in Ebensee

Am Fasching­mon­tag ist es in Eben­see zu meh­re­ren Faschings­trei­ben gekom­men. Um 15 Uhr waren laut Poli­zei rund 200 Per­so­nen als “Fet­zen” ver­klei­det im Orts­ge­biet von Eben­see unter­wegs.

Die Teil­neh­mer fan­den sich in losen Grup­pen zusam­men und hiel­ten sich über­wie­gend an die Coro­na Bestim­mun­gen. Von Poli­zis­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Eben­see wur­den am Nach­mit­tag 40 Abmah­nun­gen hin­sicht­lich der Abstand­be­stim­mun­gen aus­ge­spro­chen, denen sofort nach­ge­kom­men wur­de. Ab 20 Uhr wur­den die Aus­gangs­be­schrän­kun­gen mit ins­ge­samt vier Strei­fen und neun Poli­zis­ten rigo­ros über­wacht.

Bei der Über­wa­chung wur­den ins­ge­samt 34 Anzei­gen wegen des Ver­sto­ßes gegen die Aus­gangs­be­schrän­kung, 3 Anzei­gen wegen des Nicht­tra­gens des MNS, 2 Anzei­gen wegen Nicht­ein­hal­ten des vor­ge­schrie­be­nen Min­dest­ab­stan­des und eine Anzei­ge wegen ver­bo­te­nen Aus­schan­kes erstat­tet. Zwei Auto­fah­rern wur­de der Füh­rer­schein abge­nom­men, da sie im Alko­hol- oder Sucht­gift­be­ein­träch­tig­ten Zustand unter­wegs waren.

Quel­le: LPD OÖ