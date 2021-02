Figurentheater für Kinder live aus dem OKH

Das OKH Vöck­la­bruck lädt am 26. Febru­ar herz­lich zur nächs­ten Live-Über­tra­gung mit dem Figu­ren­thea­ter „Und der Dschun­gel steht Kopf“ von und mit Ste­fan Karch für Men­schen ab 4 Jah­ren. Auf die Zuschau­er war­tet eine klu­ge Geschich­te, die dazu ermu­tigt, die gewohn­te Ord­nung auch mal auf den Kopf zu stel­len.

“Sei faul!” sagt der Papa zum Faul­tier. “Sei wild!” sagt der Papa zum Jagu­ar. So ist das Faul­tier faul, obwohl es die­ses stän­di­ge Nichts­tun sehr lang­wei­lig fin­det, und der Jagu­ar ist wild, was ihn müde und ein­sam macht. Eines Tages tref­fen bei­de auf­ein­an­der und fas­sen den Plan, die rest­li­che Tier­welt mit unkon­ven­tio­nel­len Ver­hal­ten zu über­ra­schen. Die Geschich­te, die der in der Stei­er­mark leben­de Ste­fan Karch selbst geschrie­ben und auch als Bil­der­buch ver­öf­fent­licht hat, spielt mit über­hol­ten Rol­len­bil­dern und appel­liert dar­an, die Regeln der Gro­ßen auch hin und wie­der zu hin­ter­fra­gen.

Die Ver­an­stal­tung wird auf dem OKH-You­Tube-Kanal live über­tra­gen, beginnt um 16:00 Uhr und ist kos­ten­los genieß­bar. Wer den Ver­ein den­noch mit einem Unter­stüt­zungs­ti­cket unter die Arme grei­fen möch­te, kann dies eben­falls tun. Das Strea­ming-Ange­bot aus dem OKH ist Dank Unter­stüt­zung des regio­na­len Inter­net­an­bie­ters ASAK mög­lich. Alle Infor­ma­tio­nen dazu sind via www.okh.or.at zu fin­den.