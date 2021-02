Gestaltungsbeirat tagte zu touristischem Großprojekt Landschloss Ort / Toscana

Sehr kon­struk­tiv und viel­ver­spre­chend soll die letz­te Sit­zung des Gestal­tungs­bei­ra­tes im Rat­haus zum tou­ris­ti­schen Groß­pro­jekt auf dem Are­al des Land­schloss Ort und Tos­ca­na ver­lau­fen sein.

Neben der Prä­sen­ta­ti­on der Pro­jek­tan­ten stan­den auch die Exper­ti­sen des Bun­des­denk­mal­am­tes sowie eines Land­schafts­ar­chi­tek­ten the­ma­tisch im Zen­trum. Der moder­ne Zubau wur­de vom Gestal­tungs­bei­rat bereits posi­tiv begut­ach­tet, in einer für 8. März anbe­raum­ten Sit­zung sol­len mit den aus­füh­ren­den Archi­tek­ten in einer gemein­sa­men, kon­struk­ti­ven Pro­jekt­ent­wick­lung noch letz­te Details bezüg­lich der Gestal­tung des Innen­ho­fes im Land­schloss abge­klärt wer­den.

“Wesent­lich und erfreu­lich ist, dass die Kuba­tur des Neu­baus das Land­schloss nicht beein­träch­tigt wird, dass der Fokus auf sehr viel Grün­raum gelegt wur­de, trotz der Ver­bin­dungs­ge­len­ke die bau­his­to­ri­sche Sub­stanz erhal­ten bleibt und auch die Ufer­ge­stal­tung sehr gut und öko­lo­gisch ver­träg­lich gelun­gen ist”, so Bür­ger­meis­ter Krapf. Er sei äußerst zuver­sicht­lich und sehr guter Din­ge, dass die­ses für die Stadt Gmun­den so wich­ti­ge tou­ris­ti­sche Zukunfts­pro­jekt sehr bald in die Pha­se der Ein­rei­chung gehen kön­ne.