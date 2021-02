Junge Wirtschaft wählt neues Team für den Bezirk Vöcklabruck

Streng nach Coro­na-Regeln wur­de in der Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck ein neu­es Bezirks­team für die „Jun­ge Wirt­schaft“ (JW) gewählt. Bezirks­vor­sit­zen­der Simon Pecher hat nach sechs Jah­ren, in denen er die Jun­ge Wirt­schaft gelei­tet hat, nicht mehr kan­di­diert. Auch sei­ne Stell­ver­tre­ter Anna Kap­sa­mer-Fell­ner und Rene Schierl stan­den nicht mehr zur Wahl.

So konn­te JW-Lan­des­ob­mann Bern­hard Aichin­ger ein kom­plett neu­es Team prä­sen­tie­ren. „Netz­wer­ke brin­gen die Men­schen zusam­men, sie eröff­nen Neu­es, machen Mut und stär­ken dir den Rücken. Unser Netz­werk ist noch viel mehr als das. Es ist laut, wild, tur­bu­lent und unge­zwun­gen“, mein­te Aichin­ger bei der Neu­wahl. Die Jun­ge Wirt­schaft gehe ihre eige­nen Wege in einer Gemein­schaft, die viel errei­chen wol­le.

Bei der Neu­wahl im – coro­nabe­dingt – klei­nen Kreis im gro­ßen Saal der WKO wur­de das Bezirks­team ein­stim­mig gewählt: Flo­ri­an Baum­gart­ner, Wer­be­pro­fi aus Regau, ist Vor­sit­zen­der der Bezirks-JW, ihm zur Sei­te ste­hen als Stell­ver­tre­ter der Vöck­la­bru­cker Maler­meis­ter Dani­el Zau­ner und Unter­neh­me­rin in vier­ter Genera­ti­on Iris Loth­ring aus Vöck­la­bruck. Gemein­sam möch­ten sie nun voll durch­star­ten und die Jun­ge Wirt­schaft so bald als mög­lich mit Vor­trä­gen, Ver­an­stal­tun­gen, Fir­men­be­su­chen und gemein­sa­men Netz­werk-Tref­fen zum wich­ti­gen Treff­punkt für Grün­der und jun­ge Unter­neh­mer prä­sen­tie­ren.

„Wir haben drei Grund­pfei­ler: wir ver­tre­ten die Inter­es­sen der Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer, wir bie­ten ihnen Ser­vice und sind ein star­kes Netz­werk, das viel bewir­ken kann“, sag­te Baum­gart­ner nach sei­ner Wahl. Ver­an­kert in der Wirt­schafts­kam­mer soll die JW Vöck­la­bruck eine unver­zicht­ba­re Hei­mat für Gleich­ge­sinn­te wer­den und die Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer in ihrem Betrieb, ihrem Erfolg und ihren Ideen unter­stüt­zen. Dazu gehö­re es auch, meint Baum­gart­ner, gemein­sam zu dis­ku­tie­ren, gemein­sam For­de­run­gen an die Poli­tik zu stel­len und natür­lich gemein­sam zu fei­ern. „Wir wol­len in unse­rer Arbeit auch mit Kli­schees auf­räu­men“, sagt Baum­gart­ner. „Jung­un­ter­neh­me­rin­nen und Jung­un­ter­neh­mer sind unglaub­lich nor­ma­le Men­schen und leis­ten einen immensen Bei­trag für unse­ren wirt­schaft­li­chen Stand­ort.“

Foto: WKO Vöck­la­bruck